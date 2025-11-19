Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 11:13

Мой секрет идеального кекса: почему штрейзель делает эту выпечку особенной и запоминающейся

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот кекс я впервые попробовал в гостях, и с тех пор его аромат ассоциируется у меня с домашним уютом. Теперь я сам готовлю его для своей семьи по воскресеньям, когда мы собираемся за большим столом. Дети особенно радуются хрустящему штрейзелю и нежному творожному крему.

Готовлю так: сначала делаю крошку для посыпки. Натираю холодное сливочное масло (20 г) на терке, смешиваю с мукой (40 г), сахаром (1 ст. л.) и корицей (0,5 ч. л.), убираю в холодильник. Для теста взбиваю мягкое масло (115 г) с сахаром (150 г), добавляю яйца (2 шт.), сметану (30 г), щепотку соли и ванилина. Просеиваю муку (160 г) с разрыхлителем (1 ч. л.), делю тесто на две части. В одну часть добавляю корицу (1 ст. л.). Выкладываю в форму слоями, посыпаю охлажденной крошкой и выпекаю при 180°С 40 минут. Для крема взбиваю творожный сыр (100 г) с сахарной пудрой (2 ст. л.) и молоком (20 г). Украшаю остывший кекс и подаю к чаю.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
еда
рецепты
кексы
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о неудачной попытке ВСУ прорваться к реке Оскол
Минобороны раскрыло подробности массированного удара возмездия по Украине
В США раскрыли радикальные планы администрации Трампа против Мадуро
В одном городе могут отказаться от создания новогодних ледовых скульптур
Стало известно, сколько безэкипажных катеров ВСУ оказалось на дне моря
Селедку под шубой не готовлю! Слоеный салат «Чингисхан» со свеклой вкуснее
Стало известно, кто заменит Маслякова в «новом КВН»
Минтранс анонсировал тестирование пассажирских дронов в России
Политолог назвал главный для России пункт в новом мирном плане Трампа
Королевская семья Британии: последние новости, Кейт довела Меган до ярости
Президент Венесуэлы пытался договориться с США насчет отставки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 ноября: где сбои в России
Петербуржец получил восемь лет колонии за убийство знакомого
Российскому авторынку предрекли экспансию китайских машин особой сборки
Загорелся один из отелей Radisson
Уиткофф передумал встречаться с Зеленским в Турции
Стало известно о поведении туристов в Китае после отмены виз
Автоэксперт назвал последствия новых правил экспорта китайских машин
СВР объяснила, как эксперты ЕС «бьют в набат» из-за проекта «Антироссия»
Россия нашла партнера для выпуска Су-75 Checkmate
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.