25 октября 2025 в 06:33

Трубы без засоров — 10 вещей, которые категорически нельзя смывать в раковину дома и на даче

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Раковина на кухне и в ванной кажется удобным местом для утилизации отходов, но многие привычные действия могут дорого обойтись. Даже небольшие фрагменты пищи или бытовых предметов постепенно накапливаются в трубах, вызывая засоры и повреждая сантехнику. Соблюдение простых правил помогает избежать ремонта и сохранить канализацию в рабочем состоянии.

Опасность представляют остатки еды, кожура овощей, кофе и яичная скорлупа — все это постепенно слипается и закупоривает трубы. Волосы и жирное масло создают плотные пробки, а мука и крахмал превращаются в липкую массу, которая затрудняет слив.

Также нельзя смывать медикаменты, химикаты, пластиковые предметы, ватные диски и влажные салфетки — они не растворяются и вредят экологии. Даже кипяток может повредить пластиковые трубы и герметик.

Простой способ сохранить канализацию — выбрасывать всё перечисленное в мусор, а в раковину сливать только воду с минимальным количеством моющих средств. Это надежная профилактика засоров и долговечность труб.

Ранее сообщалось, что кухонная вытяжка постоянно подвергается воздействию испарений, жира и копоти. Со временем на ее поверхности появляется плотный слой загрязнений, ухудшающий внешний вид и работу прибора.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
