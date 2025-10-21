Вытяжка будет как новая: простые способы борьбы с жиром и копотью без профессиональной химии

Кухонная вытяжка постоянно подвергается воздействию испарений, жира и копоти. Со временем на ее поверхности появляется плотный слой загрязнений, ухудшающий внешний вид и работу прибора.

Для очистки вытяжки можно использовать доступные средства. Хозяйственное мыло, растворенное в горячей воде, справится со свежими загрязнениями.

Содовая паста с добавлением средства для посуды удалит застарелый налет. Уксусный раствор (1:1) эффективно растворит жир и придаст блеск.

Нашатырный спирт (несколько ложек на литр воды) поможет против сильных загрязнений, но требует проветривания. Для сильно загрязненных фильтров подойдет кипячение с содой (3–4 ложки на литр) в течение 15–20 минут.

Чистить вытяжку рекомендуется еженедельно при частом использовании плиты, а фильтры — ежемесячно. Это предотвратит образование стойких загрязнений и сохранит эффективность работы прибора.

