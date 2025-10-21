Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 08:25

Вытяжка будет как новая: простые способы борьбы с жиром и копотью без профессиональной химии

Фото: Ulrich Niehoff/imageBROKER/Global Look Press

Кухонная вытяжка постоянно подвергается воздействию испарений, жира и копоти. Со временем на ее поверхности появляется плотный слой загрязнений, ухудшающий внешний вид и работу прибора.

Для очистки вытяжки можно использовать доступные средства. Хозяйственное мыло, растворенное в горячей воде, справится со свежими загрязнениями.

Содовая паста с добавлением средства для посуды удалит застарелый налет. Уксусный раствор (1:1) эффективно растворит жир и придаст блеск.

Нашатырный спирт (несколько ложек на литр воды) поможет против сильных загрязнений, но требует проветривания. Для сильно загрязненных фильтров подойдет кипячение с содой (3–4 ложки на литр) в течение 15–20 минут.

Чистить вытяжку рекомендуется еженедельно при частом использовании плиты, а фильтры — ежемесячно. Это предотвратит образование стойких загрязнений и сохранит эффективность работы прибора.

Ранее сообщалось, что, когда простыни пахнут свежестью, сон становится комфортным и крепким. Регулярная чистка постельного белья важна не только для уюта, но и для здоровья.

Читайте также
Вкуснее и быстрее мантов: готовим штрули в сырно-сметанной заливке — так понравятся, что не останется ни одного
Общество
Вкуснее и быстрее мантов: готовим штрули в сырно-сметанной заливке — так понравятся, что не останется ни одного
Салат «Копеечный» со шпротами и плавленым сырком: просто, дешево, а вкус — настоящий отвал башки
Общество
Салат «Копеечный» со шпротами и плавленым сырком: просто, дешево, а вкус — настоящий отвал башки
Хрустящая квашеная капустка: самый простой рецепт — готовим так, чтобы получилась витаминная бомба
Общество
Хрустящая квашеная капустка: самый простой рецепт — готовим так, чтобы получилась витаминная бомба
Отключил одну функцию-вампира на смартфоне: теперь он держит зарядку днями и не виснет
Общество
Отключил одну функцию-вампира на смартфоне: теперь он держит зарядку днями и не виснет
Закупка КНР российской техники вызвала панику в США
Азия
Закупка КНР российской техники вызвала панику в США
техника
советы
лайфхаки
уборка
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мэра Гюмри арестовали на два месяца
Весь Харьков содрогнулся от серии взрывов
Мэра Лондона уличили в сокрытии страшной педофильской тайны
В европейской стране задержали восемь подозреваемых в подготовке диверсий
Ozon fresh запустил программу лояльности для партнеров
Россияне сократили потребление алкоголя до минимума за 26 лет
Стало известно, какие последствия ждут РФ из-за закона о локализации такси
Названа дата прощания с погибшим на СВО бывшим вице-мэром Челябинска
В России стали покупать больше машин с пробегом
Врач раскрыла, можно ли полностью вылечить гепатит C
Бывший вице-мэр российского города погиб на СВО
В России рассмотрят новые меры по стабилизации топливного рынка
По всей России хотят ввести электронные «платежки» за услуги ЖКХ
Ветеран «Спартака» назвал самый памятный матч Яшина
Сразу несколько регионов Украины остались без электричества
В МИД раскрыли число жертв атак ВСУ за неделю
«Ласточки» между Петербургом и Псковом временно изменили маршрут
В Японии впервые избрали женщину премьер-министром
«Большую семерку» призвали усилить давление на Россию
Дуров предложил выкупить украденные из Лувра ценности с одним условием
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее
Общество

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.