Нашла идеальный рецепт ленивого пирога — даже тесто мешать не нужно. Вкуснятина из сыра, яиц и муки

В современном ритме жизни, когда каждая минута на счету, так важно иметь в запасе рецепты, которые сочетают в себе три главных качества: быстроту, простоту и отменный вкус. Этот кефирный пирог — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто ценит свое время, но не готов жертвовать качеством домашней еды. Он станет спасением, когда нужно быстро организовать сытный завтрак, приготовить перекус на работу или встретить нежданных гостей. Нежное, слегка влажное тесто на кефире в сочетании с аппетитной сырной корочкой и свежестью зеленого лука создает удивительно гармоничный вкус, который никого не оставит равнодушным. А главное — на его приготовление действительно уходят считаные минуты!

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан кефира, 1 стакан муки, 2 яйца, 1 стакан тертого твердого сыра, небольшой пучок зеленого лука, 1 чайная ложка разрыхлителя, соль по вкусу. В глубокой миске взбейте яйца с солью, добавьте кефир и перемешайте до однородности. Постепенно всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем, аккуратно помешивая тесто, чтобы не осталось комочков. Добавьте большую часть тертого сыра и мелко нарезанный зеленый лук, оставив немного сыра для посыпки. Форму для выпекания смажьте маслом или застелите пергаментом. Вылейте тесто в форму, разровняйте и посыпьте оставшимся сыром. Выпекайте пирог в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.