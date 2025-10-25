В Европе зафиксировали резкое падение уровня жизни Statista: уровень жизни в Европе упал за последние 10 лет

Уровень жизни среднестатистического европейца упал на фоне кризисов за последние 10 лет, передает портал statista.com. На качество повлияла пандемия COVID-19, рост цен на энергоносители и высокая инфляция.

Согласно исследованию, на финансах жителей Европы сказался рост стоимости продовольствия, цен на жилье и энергоносители. В результате многие из них не могут позволить себе предметы первой необходимости, отметили на портале.

Средняя зарплата европейцев до вычета налогов значительно варьируется в зависимости от региона. Например, на Западе к 2021 году она составляла около €2 тыс. (около 188 тыс. рублей), в то время как в Европе местные жители получали от €1 тыс. (около 94 тыс. рублей), добавили в издании.

Ранее стало известно, что госслужащие США начали выстраиваться в очередь за бесплатной едой из-за шатдауна. О тяжелой ситуации рассказала федеральный подрядчик и аналитик Министерства торговли Саммер Керксик. Женщина пояснила, что ей пришлось простоять два часа для получения коробки с консервами и другими товарами первой необходимости.