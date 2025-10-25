Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 20:39

В Европе зафиксировали резкое падение уровня жизни

Statista: уровень жизни в Европе упал за последние 10 лет

Фото: IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press

Уровень жизни среднестатистического европейца упал на фоне кризисов за последние 10 лет, передает портал statista.com. На качество повлияла пандемия COVID-19, рост цен на энергоносители и высокая инфляция.

Согласно исследованию, на финансах жителей Европы сказался рост стоимости продовольствия, цен на жилье и энергоносители. В результате многие из них не могут позволить себе предметы первой необходимости, отметили на портале.

Средняя зарплата европейцев до вычета налогов значительно варьируется в зависимости от региона. Например, на Западе к 2021 году она составляла около €2 тыс. (около 188 тыс. рублей), в то время как в Европе местные жители получали от €1 тыс. (около 94 тыс. рублей), добавили в издании.

Ранее стало известно, что госслужащие США начали выстраиваться в очередь за бесплатной едой из-за шатдауна. О тяжелой ситуации рассказала федеральный подрядчик и аналитик Министерства торговли Саммер Керксик. Женщина пояснила, что ей пришлось простоять два часа для получения коробки с консервами и другими товарами первой необходимости.

Европа
исследования
цены
финансы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Покупатель застрелил кассира из-за долга и убил себя
Неожиданный «гость» лишил москвичей сна на несколько дней
Массовая драка на Коммунарке привлекла внимание СК
Сброс трехтонной авиабомбы на морпехов ВСУ засняли на видео
Жители Львова частично остались без воды
10 человек предстанут перед судом за кибертравлю Брижит Макрон
В Европе зафиксировали резкое падение уровня жизни
Евросоюз готовится к «сырьевой» независимости от Китая
В Раде уличили во лжи Генштаб Украины
В Анапе возвели 20-километровый вал против мазутных выбросов
Агузарова, Успенская, Кузьмин: кто из звезд СССР не смог прижиться в США
Итальянская Eni «утекла» из «Голубого потока»
«Внести ясность»: Алекса объяснила расставание с мужем
Стало известно, как Трамп собирается назвать бальный зал в Белом доме
Составлен список российских писателей, которые участвовали в войнах
Подросток напал с ножом на сверстника
Режиссер потеряла ребенка после конфликта на курорте
Ким Кардашьян отпраздновала юбилей в лондонском кабаре
Ворона устроила игры с воздушным шаром и попала на видео
Атака на Москву, Киев в огне, сын Усольцевых в ярости: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.