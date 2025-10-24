Ученые разработали новый метод дыхания через задний проход

Японские ученые разработали новую технологию доставки кислорода через прямую кишку, передает New York Post. В издании уточнили, что метод уже прошел клинические испытания и признан безопасным для людей.

Исследователи опирались на наблюдения за животными — некоторые из них могут поглощать кислород с помощью кишечника. Например, вьюны, черепахи и трепанги. В ходе экспериментов ученые вводили в задний проход жидкость, насыщенную кислородом, сообщили журналисты. В результате она проходила стенки кишечника и попадала в кровоток, минуя легкие.

В первом исследовании приняли участие 27 добровольцев, им ввели жидкость, которая способна переносить кислород, — перфтордекалин. Испытуемые удерживали ее в течение часа, отметили в издании. Ученые выяснили, что технология является безопасной и не вызывает серьезных побочных эффектов. Теперь исследователям предстоит определить ее эффективность. В будущем метод может стать альтернативой дыханию для пациентов с тяжелыми заболеваниями легких, добавили в издании.

