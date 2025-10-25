Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 09:23

Ленивый яблочный пирог: готовим без замеса теста — 10 минут подготовки, и на столе вкуснейший десерт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот пирог — настоящее спасение, когда хочется домашней выпечки без долгой подготовки. Сочетание хрустящей манной корочки и сочных яблок создает идеальную текстуру. Десерт получается не слишком сладким, с естественным фруктовым вкусом, который понравится и детям, и взрослым.

Готовлю так: в миске смешиваю 250 граммов муки, столько же манки, 180–200 граммов сахара и 10 граммов разрыхлителя. Форму для выпечки смазываю маслом и высыпаю треть сухой смеси. Сверху выкладываю слой из 7 нарезанных тонкими дольками яблок. Повторяю слои, завершая сухой смесью. Для заливки слегка подогреваю 300 мл молока с 50 граммами сливочного масла до его растворения. Аккуратно равномерно поливаю пирог молочной смесью. Отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 35–40 минут до золотистой корочки. Даю пирогу немного остыть в форме — тогда он легко нарезается на порции.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Читайте также
Как есть оливье и шубу и не поправляться: рецепт майонеза из крутых яиц спасет любой салат и вашу фигуру
Общество
Как есть оливье и шубу и не поправляться: рецепт майонеза из крутых яиц спасет любой салат и вашу фигуру
Трубы без засоров — 10 вещей, которые категорически нельзя смывать в раковину дома и на даче
Общество
Трубы без засоров — 10 вещей, которые категорически нельзя смывать в раковину дома и на даче
Идеальные яйца пашот за 6 минут — простой трюк, который делает завтрак ресторанным прямо дома
Общество
Идеальные яйца пашот за 6 минут — простой трюк, который делает завтрак ресторанным прямо дома
Идеальные яйца пашот за 6 минут — простой трюк, который делает завтрак ресторанным прямо дома
Общество
Идеальные яйца пашот за 6 минут — простой трюк, который делает завтрак ресторанным прямо дома
Превращаем рисовую бумагу в хитрые манты — корзинки с чили-курицей в азиатском стиле за 20 минут
Общество
Превращаем рисовую бумагу в хитрые манты — корзинки с чили-курицей в азиатском стиле за 20 минут
еда
рецепты
пироги
яблоки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лепс попал в больницу после концерта во Владивостоке
Жене Макрона случайно дали мужское имя на государственном сайте
В Новосибирске произошло смертельное ДТП
В Белоруссии возникла очередь из 1,6 тыс. фур на границе
В Госдуме рассказали, как увеличить пенсию за счет стажа до 1997 года
Секрет сочной долмы в виноградных листьях с правильной начинкой и соусом
В отношениях России и Индии заметили новые ноты после угроз Трампа
ВСУ перебрасывают в Сумскую область подразделения с БПЛА
Месси обновил рекорд MLS
«Уведомления не было»: Минск ответил на закрытие погранпереходов Литвой
Спасатель выдвинул неожиданную версию о пропавшей в тайге семье Усольцевых
Дмитриев рассказал, что в США не знают о желании России вступить в НАТО
Трамп заявил, что нарушение статус-кво вокруг Тайваня опасно для Китая
В Болгарии раскрыли, кто готов умирать за Украину
Три стакана, пять минут на подготовку — рецепт идеального пирога
Россиянин Демин отметился в игре с «Кливлендом», но «Бруклин» уступил
Эстонская компания прекратила обслуживание клиентов на русском языке
Дмитриев оценил соотношение госдолга России к ВВП
Российские военные ликвидировали бригаду ВСУ в лесах Харьковской области
Салат «Ежик» с копченой колбасой — король закусок для любого стола!
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.