Тренер по ММА избивал детей палкой

В Узбекистане полиция начала проверку в отношении тренера по ММА, который предположительно избивал детей палкой во время занятий, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте». Мужчина снимал эти тренировочные моменты на видео и выкладывал их в социальные сети.

Ролики, снятые в стиле спортивных боевиков, привлекли внимание полиции, а в правоохранительные органы начали поступать жалобы на методы работы тренера. На одной из записей, в частности, видно, как мужчина бьет детей палкой по ногам, в том числе по задней поверхности бедра. Сам тренер утверждает, что такие жесткие методы тренировки были одобрены родителями его юных учеников.

Ранее суд приговорил к трем годам лишения свободы условно тренера спортивной школы в Кабардино-Балкарии, обвиняемого в смерти 13-летней девочки. Мужчина организовал на футбольном поле тренировку сразу по трем видам легкоатлетических дисциплин. Во время занятия он отвлекся и не заметил, как один из воспитанников метнул копье, которое попало в голову школьнице, ее не спасли.