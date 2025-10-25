Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 16:20

Старейший член СРЗП Владимир Конкин назвал главную миссию партии

Член СРЗП Конкин: главная миссия партии заключается в донесении правды

Владимир Конкин Владимир Конкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Партия «Справедливая Россия — За правду» прежде всего ориентирована на правду, служение обществу и любовь к Отчизне, заявил корреспонденту NEWS.ru старейший член СРЗП, актер Владимир Конкин, известный по фильму «Место встречи изменить нельзя». На XV съезде партии собеседник рассказал, что для него в приоритете работа с людьми.

Я думаю, что наш Дон Кихот — русский — он несколько иначе настроен. Он самопожертвенный, он отдает свое сердце служению обществу, народу. Для меня это не высокопарные слова. Я люблю мою Отчизну, которая меня родила, воспитала. Но главное в себе все-таки воспитать то чувство, чтобы любовь к Отечеству любезному никогда не иссякала. Для меня работа с людьми — это главное. Чтобы убедить их, что не в силе Бог, но в правде. Вот эта правда соответствует доктрине «Справедливой России» изначально, — рассказал собеседник.

Ранее сообщалось, что писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин может на предстоящем съезде партии «Справедливая Россия — За правду» покинуть ее ряды. Источник из окружения сообщила, что решение связано с желанием публициста отправиться в зону специальной военной операции.

