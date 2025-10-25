Турция и Ближний Восток могут столкнуться с острой нехваткой воды DHA: Турция и Ближний Восток могут столкнуться с дефицитом воды в 2030 году

Турция и страны Ближнего Востока могут столкнуться с острой нехваткой воды уже к 2030 году на фоне изменения климата, предупредил в беседе с DHA эколог Синан Джан. Ученый подтвердил серьезность ситуации: за последние 12 месяцев количество осадков в Турции снизилось до самого низкого уровня за последние 52 года.

Вода — это жизнь. Без воды невозможно существование живых организмов. Если доступ к воде сократится, это приведет к экономическим и социальным проблемам, — подчеркнул эколог.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что крупнейшие города страны — Анкара, Бурса и Стамбул — уже испытывают дефицит воды из-за сокращения осадков. Турецкий лидер возложил ответственность за усугубление ситуации на оппозиционные муниципалитеты, обвинив их в бездействии на фоне засухи.

Эксперт Джан подчеркнул, что доступ к воде станет затруднительным уже в ближайшие десятилетия. Он призвал власти искать новые источники воды, в том числе с помощью буровых работ, и потребовал от общества эффективного использования воды, чтобы города стали более устойчивыми к изменению климата.

Ранее волонтеры штаба «Дельфины» сообщили о выявлении новых следов мазута на Черноморском побережье Краснодарского края и в районе Севастополя. Нефтяные остатки были зафиксированы на пляжных территориях Анапы, а также в акватории близ крымского города.