Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 10:11

Ароматные синнабоны с крем-сыром: эти булочки обожает вся семья — готовим как в пекарне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти синнабоны — воплощение домашнего уюта и нежности. Воздушное дрожжевое тесто, ароматная корица и нежная сливочная заливка создают идеальную гармонию. Булочки получаются мягкими, сочными и тают во рту, даря настоящее наслаждение с первой крошки.

Готовлю я так: сначала ставлю опару из 300 мл теплого молока, 5 г дрожжей, 20 г сахара и 150 г муки. Когда опара поднимется, добавляю 500 г муки, 4 г соли, 2 яйца, 60 г сахара и 100 г мягкого масла. Замешиваю эластичное тесто и даю ему подойти. Раскатываю в прямоугольник, смазываю 100 г мягкого масла, посыпаю смесью из 150 г сахара и 20 г корицы. Сворачиваю рулет, нарезаю на 12 частей. Выкладываю в форму, на дно которой наливаю немного молока, и выпекаю при 180 °C 25–30 минут. Для заливки взбиваю 250 г крем-сыра с 50 г сахарной пудры и 50 мл молока. Поливаю теплые булочки — и они становятся особенно нежными.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Читайте также
Как есть оливье и шубу и не поправляться: рецепт майонеза из крутых яиц спасет любой салат и вашу фигуру
Общество
Как есть оливье и шубу и не поправляться: рецепт майонеза из крутых яиц спасет любой салат и вашу фигуру
Трубы без засоров — 10 вещей, которые категорически нельзя смывать в раковину дома и на даче
Общество
Трубы без засоров — 10 вещей, которые категорически нельзя смывать в раковину дома и на даче
Идеальные яйца пашот за 6 минут — простой трюк, который делает завтрак ресторанным прямо дома
Общество
Идеальные яйца пашот за 6 минут — простой трюк, который делает завтрак ресторанным прямо дома
Идеальные яйца пашот за 6 минут — простой трюк, который делает завтрак ресторанным прямо дома
Общество
Идеальные яйца пашот за 6 минут — простой трюк, который делает завтрак ресторанным прямо дома
Курица, которая пахнет как праздник, — лимон и розмарин творят чудеса
Семья и жизнь
Курица, которая пахнет как праздник, — лимон и розмарин творят чудеса
еда
рецепты
выпечка
булки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лепс попал в больницу после концерта во Владивостоке
Жене Макрона случайно дали мужское имя на государственном сайте
В Новосибирске произошло смертельное ДТП
В Белоруссии возникла очередь из 1,6 тыс. фур на границе
В Госдуме рассказали, как увеличить пенсию за счет стажа до 1997 года
Секрет сочной долмы в виноградных листьях с правильной начинкой и соусом
В отношениях России и Индии заметили новые ноты после угроз Трампа
ВСУ перебрасывают в Сумскую область подразделения с БПЛА
Месси обновил рекорд MLS
«Уведомления не было»: Минск ответил на закрытие погранпереходов Литвой
Спасатель выдвинул неожиданную версию о пропавшей в тайге семье Усольцевых
Дмитриев рассказал, что в США не знают о желании России вступить в НАТО
Трамп заявил, что нарушение статус-кво вокруг Тайваня опасно для Китая
В Болгарии раскрыли, кто готов умирать за Украину
Три стакана, пять минут на подготовку — рецепт идеального пирога
Россиянин Демин отметился в игре с «Кливлендом», но «Бруклин» уступил
Эстонская компания прекратила обслуживание клиентов на русском языке
Дмитриев оценил соотношение госдолга России к ВВП
Российские военные ликвидировали бригаду ВСУ в лесах Харьковской области
Салат «Ежик» с копченой колбасой — король закусок для любого стола!
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.