«Находишься в рабстве»: украинский офицер рассказал о службе в ВСУ Украинский офицер приравнял службу в ВСУ к рабству

Украинский офицер сравнил службу в рядах ВСУ с рабством, сообщает ТАСС. По словам лейтенанта 156-й отдельной механизированной бригады Александра Рябенко, в подразделении постоянно не хватало воды и места для сна.

Постоянно чего-то не хватало. Даже начиная с самого первого дня, когда мы приехали. Привезли нас на полигон, не было ни воды, и спать тоже не было [возможности]. Каждый день какие-то проблемы. Очень тяжело. Такое впечатление, что не в армии находишься, а в рабстве, — поделился военнопленный.

Рябенко добавил, что военная техника в его части находилась в неисправном состоянии. Он также отметил, что негативно относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому, и назвал его шоуменом, а не политиком.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что у ВСУ отсутствуют шансы на успешное контрнаступление. По его мнению, они ограничиваются лишь диверсионными вылазками и локальными контратаками.

Как отметил Дандыкин, российские войска активно продвигаются на Харьковском и Запорожском направлениях, уничтожая украинские резервы и технику на подступах. Более того, приближение к ключевым пунктам вроде Гуляйполя создает для ВСУ серьезные оперативные трудности.