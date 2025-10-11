Худеем шаг за шагом: сколько калорий сжигает обычная ходьба

За один час ходьбы в среднем сжигается от 200 до 500 калорий. Такой широкий диапазон объясняется тем, что точное количество затраченной энергии зависит от скорости движения, веса человека, рельефа местности и техники ходьбы. Например, при медленном темпе (3–4 км/ч) расход составляет около 200–300 ккал, а при быстрой ходьбе (6–7 км/ч) можно сжечь уже 400–500 ккал за те же 60 минут.

От чего зависит расход калорий

Количество сжигаемых за час калорий — величина индивидуальная. На нее напрямую влияет вес человека: чем больше масса тела, тем выше энергозатраты для совершения движения. Играет роль и скорость: быстрая ходьба требует от мышц и сердечно-сосудистой системы больше усилий, что ведет к повышенному расходу энергии. Дополнительными факторами являются физическая подготовка, возраст, а также местность — ходьба в гору или по пересеченной местности ощутимо увеличивает нагрузку.

Как увеличить эффективность ходьбы

Чтобы сделать часовую прогулку более результативной, можно использовать несколько приемов. Один из самых эффективных — скандинавская ходьба с палками, которая за счет вовлечения мышц верхней части тела позволяет сжигать больше калорий. Также хорошо повышает нагрузку интервальный метод, когда периоды быстрого темпа чередуются с отдыхом в спокойном шаге. Добавление утяжелителей для ног или рюкзака с небольшим грузом заставляет организм тратить больше энергии на каждое движение.

Таким образом, час ходьбы может стать отличным инструментом для контроля веса и улучшения физической формы. Регулярные прогулки продолжительностью от 30 до 60 минут не только помогают создать необходимый энергодефицит для похудения, но и укрепляют сердечно-сосудистую систему, снижают стресс и улучшают общее самочувствие. Главное — выбрать комфортный темп и постепенно наращивать интенсивность, чтобы занятия приносили и пользу, и удовольствие.

