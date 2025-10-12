«Китай неизбежно ответит»: профессор о запрете США пролетать над Россией Профессор Аньгуан: Китай ответит на запрет США пролетать над Россией

Пекин примет ответные меры на запрет Вашингтона на полеты китайских авиакомпаний над территорией России при совершении рейсов в США и обратно, заявил профессор Чжэн Аньгуан. По его словам, которые приводит РИА Новости, при этом китайская сторона может задействовать асимметричные меры — например, ограничить экспорт редкоземельных металлов и другого сырья, необходимого для авиастроения в США.

Если США поступят подобным образом, Китай неизбежно ответит. Контрмеры могут быть приняты в авиационном секторе, например, введение ограничений для американских самолетов использовать воздушное пространство Китая, — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил, что Вашингтон 1 ноября или раньше введет пошлины в размере 100% на товары из КНР. Он также анонсировал введение экспортного контроля за критически важным программным обеспечением.

Как подчеркнул лидер, все будет зависеть от дальнейших действий Пекина. Поводом для такой жесткой реакции, по словам президента, стало крайне враждебное письмо от Китая, в котором объявлялось о масштабных экспортных ограничениях практически на всю свою продукцию.