Солнце выбросило протуберанец «совершенно неадекватных размеров»

На северо-востоке Солнца сформировался протуберанец колоссальных размеров, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По данным лаборатории, звезда пытается выбросить внушительный сгусток плазмы по частям, но пока безрезультатно.

Ученые отметили, что самый вероятный исход — выброс всего протуберанца сразу 12 или 13 октября, что сильно отразится на атмосфере планеты Меркурий. При этом в лаборатории обратили внимание, что при задержке плазмы на три-четыре дня выброс скажется уже на Земле и «смеяться остальные планеты будут уже над нами».

Ранее сообщалось, что если Солнце станет красным гигантом уже завтра, то человечество ожидает немедленная катастрофа. Красный гигант — это стадия эволюции звезды, когда Солнце расширится в сотни раз, поглотив ближайшие планеты. В реальности этот процесс займет миллиарды лет.