12 октября 2025 в 07:54

В Китае озвучили свое отношение к торговой войне с США

Минкоммерции Китая: Пекин не хочет торговой войны с США, но не боится ее

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shawn Thew — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести на китайские товары дополнительные пошлины в размере 100% — неправильный подход, который следует подкорректировать, сообщила пресс-служба Министерства коммерции КНР. Там отметили, что Пекин не хочет торговой войны, но не боится ее, а также будет твердо защищать свои интересы.

Если США будут настаивать на своем, Китай непременно решительно примет надлежащие меры для защиты своих законных прав и интересов, — добавили в министерстве.

Ранее Трамп назвал «враждебным шагом» решение Китая ввести с 8 ноября экспортный контроль на редкоземельные элементы и сопутствующие товары. Американский президент раскритиковал эти меры и заявил, что Пекин рассылает уведомления странам по всему миру о планах ограничить экспорт даже тех товаров, которые не производятся в КНР.

Также Трамп пригрозил, что США 1 ноября или раньше введут пошлины в размере 100% на товары из КНР. Он также анонсировал введение экспортного контроля за критически важным программным обеспечением. Трамп подчеркнул, что все будет зависеть от дальнейших действий Пекина. Поводом для такой жесткой реакции, по словам политика, стало крайне враждебное письмо от Китая, в котором объявлялось о масштабных экспортных ограничениях практически на всю свою продукцию.

Китай
Пекин
США
КНР
