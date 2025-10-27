«Получат по зубам»: депутат ответил, почему Западу стоит бояться ВС России Депутат Колесник: «Буревестник» будет работать в комплексе с «Ярсом» и «Булавой»

Крылатая ракета «Буревестник» будет применяться совместно с подводными ракетами «Булава» и стратегическим комплексом «Ярс», что значительно усилит потенциал Вооруженных сил России, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, новая ракета обладает превосходством над зарубежными аналогами, такими как американский Tomahawk.

«Буревестник» гораздо мощнее, неуязвимее и точнее, чем Tomahawk. Более того, следует рассматривать это оружие в комплексе с подводными ракетами «Булава» и стратегическим комплексом «Ярс». Ракета «Буревестник» даже в самом названии предвещает бурю. Запад не верит, что получит по зубам. Может быть, даже в ближайшее время будут уничтожены все эти логистические цепочки, в том числе и в западных странах, — пояснил Колесник.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что испытания «Буревестника» продемонстрировали технологическое отставание Соединенных Штатов в гонке вооружений. По его словам, Вашингтон постепенно начинает проигрывать не только Москве, но и Пекину.