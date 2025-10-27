В деле о неудавшемся похищении футболиста «Зенита» появилась новая деталь РЕН ТВ: задержан пятый подозреваемый по делу о похищении футболиста Мостового

Правоохранительные органы задержали пятого фигуранта дела о попытке похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. По данным телеканала, в деле также появился новый свидетель.

Нападение произошло 23 октября на улице Вязовой в Санкт-Петербурге. Ранее стало известно, что злоумышленники в балаклавах схватили спортсмена и попытались затащить его в микроавтобус. Спортсмену удалось сбежать, он обратился в полицию.

Позже выяснилось, что Мостовому помог отбиться от похитителей случайный прохожий. Кроме того, спустя двое суток злоумышленники похитили другого человека, угрожая ему огнестрельным оружием. Преступники также заставили его перевести 210 тыс. рублей и требовали еще 10 млн.

До этого четверо обвиняемых в похищении итальянского предпринимателя Стефано Гуидотти были приговорены к срокам от девяти до 11 лет колонии. 2-й Западный окружной военный суд признал их виновными по статьям о похищении человека и вооруженном разбое, совершенном летом прошлого года в центре Москвы.