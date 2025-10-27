Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 17:35

«Не испытываю иллюзий»: в МИД оценили новый план Евросоюза по Украине

Галузин заявил, что не питает иллюзий относительно нового плана ЕС по Украине

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что у него нет иллюзий относительно нового плана Киева и Брюсселя по мирному выходу из украинского конфликта. Он также назвал политику этих государств агрессивной и безответственной, передает РИА Новости.

Я не испытываю каких-то иллюзий, потому что до сих пор политика западноевропейских столиц, политика киевского режима была абсолютно безответственной, агрессивной и без перспектив, — сказал Галузин.

Ранее Галузин рассказал, что подвижек по вопросу проведения очередного раунда переговоров России и Украины нет. По его словам, Киев не отвечает на инициативы Москвы и уходит от диалога.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона оценивает ситуацию с переговорами по Украине как слишком затянувшуюся паузу. По словам пресс-секретаря президента РФ, заминка возникла на фоне нежелания украинского правительства активизировать диалог. Песков уточнил, что эта позиция Киева активно поддерживается его европейскими кураторами.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь указала, что западные страны превратили трек российско-американских переговоров по урегулированию конфликта на Украине в информационный балаган. По ее словам, сейчас Россия сталкивается с колоссально циничными фейками.

