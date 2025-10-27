Акинфеев назвал имя легенды ЦСКА

Капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев в Telegram-канале назвал легендой армейского клуба диктора домашнего стадиона команды Игоря Плешакова. Так он отреагировал на смерть комментатора.

Нет слов. Игорь — это не просто замечательный человек, друг, настоящая легенда клуба, но и голос, который сопровождал меня всю мою футбольную жизнь. Ужасные новости, — написал Акинфеев.

Ранее сообщалось, что бывший футболист московского «Торпедо» и сборной СССР Виктор Шустиков умер в возрасте 86 лет. Он играл на позиции защитника. Шустиков скончался после продолжительной болезни.

Кроме того 20 октября в собственном доме в городе Шарлотт умер американский гроссмейстер Даниэл Народицкий. Обстоятельства и причины смерти спортсмена не уточняются. Международная шахматная федерация (FIDE) выразила соболезнования родным Народицкого.

До этого известная эфиопская бегунья Шеварге Алене скончалась в возрасте 30 лет во время тренировки в Аддис-Абебе. Причина смерти победительницы Стокгольмского марафона — 2025 пока не установлена. Спортсменка была немедленно госпитализирована, однако врачи не смогли ее спасти.