Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 17:22

Акинфеев назвал имя легенды ЦСКА

Акинфеев назвал диктора Плешакова легендой ЦСКА

Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев в Telegram-канале назвал легендой армейского клуба диктора домашнего стадиона команды Игоря Плешакова. Так он отреагировал на смерть комментатора.

Нет слов. Игорь — это не просто замечательный человек, друг, настоящая легенда клуба, но и голос, который сопровождал меня всю мою футбольную жизнь. Ужасные новости, — написал Акинфеев.

Ранее сообщалось, что бывший футболист московского «Торпедо» и сборной СССР Виктор Шустиков умер в возрасте 86 лет. Он играл на позиции защитника. Шустиков скончался после продолжительной болезни.

Кроме того 20 октября в собственном доме в городе Шарлотт умер американский гроссмейстер Даниэл Народицкий. Обстоятельства и причины смерти спортсмена не уточняются. Международная шахматная федерация (FIDE) выразила соболезнования родным Народицкого.

До этого известная эфиопская бегунья Шеварге Алене скончалась в возрасте 30 лет во время тренировки в Аддис-Абебе. Причина смерти победительницы Стокгольмского марафона — 2025 пока не установлена. Спортсменка была немедленно госпитализирована, однако врачи не смогли ее спасти.

Игорь Акинфеев
футбол
дикторы
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
День анимации в России: от «Прекрасной Люканиды» до наших дней
Умерла автор песен Татьяны Булановой
«Не испытываю иллюзий»: в МИД оценили новый план Евросоюза по Украине
Адский «подарок» для Трампа: как «Буревестник» вызвал переполох на Западе
В России появится килограммовая монета
В Эстонии рассказали, что хотят делать с российскими воздушными целями
«Все поделят чинно»: вдова Караченцова высказалась о наследстве
Акинфеев назвал имя легенды ЦСКА
Уроженца Украины лишили гражданства РФ за развращение детей под Рязанью
МИД Белоруссии впервые высказался о решении Литвы закрыть границу
«Получат по зубам»: депутат ответил, почему Западу стоит бояться ВС России
«Страна ее осчастливила»: ветеран раскрыл детали иска против Пугачевой
Суд принял необычное решение по делу о похищении футболиста Мостового
В Китае отреагировали на испытания «Буревестника»
Стало известно, какие страны Евросоюза пострадают от санкций против ЛУКОЙЛа
Российские туристы столкнулись с нашествием крупных змей на Шри-Ланке
В Китае восхитились предупреждением Путина, которое подействовало на Трампа
Российские военные продолжают уничтожать ВСУ в Купянске и Красноармейске
Военэксперт рассказал, как изменятся границы Литвы
Появились кадры со съемок комедии «Письмо Деду Морозу» с Наталией Орейро
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно
Общество

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.