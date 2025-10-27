Появились кадры со съемок комедии «Письмо Деду Морозу» с Наталией Орейро

Уругвайская актриса Наталия Орейро снялась в российской комедии «Письмо Деду Морозу», сообщила NEWS.ru пресс-служба Киностудии имени М. Горького. Артистка сыграла роль «сбывшегося желания», которую главный герой загадал в детстве. Орейро в фильме предстала в образе Снегурочки, по ее словам, это давняя мечта.

С тех пор как я впервые приехала в Россию, мне много рассказывали о Деде Морозе и его внучке. Я всегда представляла себя в ее наряде, и это стало возможным в фильме. Я очень этому рада, — отметила Орейро.

По сюжету юрист Петр Безуглов давно живет по правилам и забыл, что такое мечты. Но его сын Ваня случайно отправляет старые папины письма Деду Морозу — и детские фантазии Петра оживают: газировка течет рекой, игрушки сходят с ума, а в доме появляется Орейро. Чтобы вернуть все назад, Петру предстоит найти волшебный почтовый ящик и отменить свои желания.

