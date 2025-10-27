Организация «Съезд народных депутатов», созданная в Польше, может быть признана террористической на территории России, соответствующий иск поступил на рассмотрение Верховного суда Российской Федерации. Лидером данной структуры является бывший депутат Государственной думы Илья Пономарев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

В Верховный суд России поступил иск о признании незарегистрированной иностранной организации «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych) террористической и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Ранее прокурор потребовал немедленной передачи государству имущества бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова в случае соответствующего судебного решения. Рыночная оценка активов Момотова достигает примерно 9 млрд рублей.

До этого Верховный суд Российской Федерации определил, что наличие смягчающих обстоятельств не может служить основанием для назначения мягкого наказания за государственную измену. Поводом для дискуссии стало рассмотрение дела гражданина, который первоначально получил пять лет лишения свободы, хотя статья Уголовного кодекса предусматривает наказание от 12 до 20 лет, включая пожизненное заключение.