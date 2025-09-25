Глава ВТБ сделал выбор между цифровым и обычным рублем Глава ВТБ Костин заявил, что не хотел бы получать зарплату в цифровых рублях

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не хотел бы получать зарплату в цифровых рублях, сообщает ТАСС. На XXII Международном банковском форуме он отметил, что предпочитает пользоваться традиционными деньгами.

Нет, не хочу. Я пока ношу обычный [рубль], — сказал глава ВТБ

Ранее стало известно, что Казначейство России впервые выплатило зарплату в цифровых рублях. Одним из первых получателей стал депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Эксперимент проводится совместно с Минфином и Центробанком, а в дальнейшем такие выплаты будут возможны по желанию получателей.

Основным преимуществом цифрового рубля для россиян парламентарий назвал возможность совершать быстрые денежные операции. Новая валюта также избавит от трат на оплату банковских комиссий за переводы, подчеркнул Аксаков.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота назвал главным недостатком цифрового рубля по сравнению с банковскими депозитами то, что в первом случае человек не получит процентного дохода. Он отметил, что пока это главное препятствие для массового внедрения цифровой валюты.