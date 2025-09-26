Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 10:15

Рост внутри компании: как работает кадровый резерв в Ozon

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Более 70% участников программы перевели на более высокие должности.

Кадровый резерв — возможность для сотрудника развивать профессиональные навыки, расти и осваивать другие специальности. Такой сервис есть в Ozon Fulfillment, где работают люди из логистического направления маркетплейса.

С 2022 года в Ozon в программе приняли участие более 18 тысяч человек: 70% были переведены на более высокие позиции. С момента создания заявки в среднем для попадания в кадровый резерв до внутреннего перевода проходит менее восьми месяцев. А показатель доли переводов — около 60% от общего числа нанятых в Ozon Fulfillment. Большинство из них переехали в другие регионы на более высокую позицию.

Так Ozon в том числе формирует мотивацию для профессионального роста и развития, например, за счет своих программ обучения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Опрос

Большинство участников кадрового резерва знают о функционале позиций в Ozon Fulfillment: 67% респондентов легко выбрали новую должность, 23% — затруднялись.

Опрошенные видят разницу в моделях перевода кадров: 69% понимают различие в программах ротации кадров.

При подаче заявки нужно пройти конкурсный отбор, и уже 83% кадрового состава Ozon готовы подать заявку в резерв второй раз в случае неудачи.

При обучении 75% респондентов отметили, что им было интересно и полезно. Сложность обучения они оценили в 2,8 из 5 баллов, финального теста — в 3.

Опрошенные ожидали подходящей вакансии более года — 25%, до шести месяцев — 13%, до трех месяцев — 25%, месяц — 22%. 33% респондентов нравится работать в новой должности, а 41% хотят подать заявку в кадровый резерв еще раз. Адаптацией в должности довольны 58% опрошенных, а 12% не хватило обучения и интеграции в новую команду.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Примеры

Пять лет назад Андрей Ботов, директор логистического центра во Владивостоке, пришел в Ozon оператором на склад в Московской области. Пройдя позиции администратора и начальника смены, мужчина подал заявку в кадровый резерв, и его направили в Новосибирск, где Андрей возглавил отдел оптимизации. Спустя девять месяцев он стал директором логистического центра во Владивостоке, продолжая работать на этой должности.

Сейчас я, как директор, контролирую производительность, выполнение показателей, руковожу персоналом. В общем, вся жизнедеятельность объекта на мне, — рассказал Андрей.

Александр Вяткин в марте 2025 года устроился директором склада для хранения и операций с крупногабаритными товарами в Казани. А уже в августе стал директором фулфилмент-центра в Ростове-на-Дону.

Я горжусь, что поработал уже на многих объектах, на каждом набрался опыта операционной деятельности, работы с людьми, и этот опыт помогает эффективно работать сейчас, — отметил он.

Логистическая инфраструктура компании Ozon включает около 50 фулфилмент-центров и более 170 сортировочных центров. Площадь всей логистической структуры маркетплейса — более 3,7 млн кв. м.

Ранее Ozon запустил функционал для получения заказа пользователем. Он именуется в приложении и на сайте «по клику курьером». Такой сценарий использования доступен в регионах, где действует сервис доставки продуктов Ozon fresh. Новая услуга дает возможность клиентам заказывать товары маркетплейса с быстрой доставкой.

