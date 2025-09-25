Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 16:45

Такая рыбка вызывает привыкание: готовлю рулетики из минтая с сочной начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рулетики из минтая с начинкой из феты и шпината представляют собой изысканное блюдо, которое сочетает нежность рыбы и пикантность сырной начинки. Рулеты отличаются оригинальной подачей и насыщенным вкусом, что делает их идеальным выбором для праздничного стола.

Для приготовления потребуется: 600 граммов филе минтая, 200 граммов сыра фета, 100 граммов свежего шпината, 1 яйцо, 2 столовые ложки муки, соль, перец и растительное масло для жарки. Филе минтая нарезают на тонкие пласты, слегка отбивают и посыпают солью и перцем. Для начинки сыр фета разминают вилкой, смешивают с мелко нарезанным шпинатом и яйцом. На каждый пласт рыбы выкладывают начинку и аккуратно сворачивают в рулетик, скрепляя зубочисткой. Обваливают рулетики в муке и обжаривают на хорошо разогретой сковороде со всех сторон до золотистой корочки. Затем добавляют немного воды, накрывают крышкой и тушат на медленном огне 10–15 минут. Подают блюдо с рисом или свежими овощами, полив соком, образовавшимся при тушении.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
