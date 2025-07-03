Стало известно о состоянии врачей, пострадавших при нападении пациента Врачи борются за жизни пострадавших при нападении пациента на клинику в Иркутске

Врачи борются за жизни пострадавших в результате нападения пациента на персонал больницы № 8 в Иркутске, сообщил губернатор области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. По его словам, госпитализированы заместитель главного врача и секретарь учреждения, они находятся в тяжелом состоянии.

Заместитель главного врача и секретарь учреждения госпитализированы в тяжелом состоянии. Медики сейчас борются за их жизни, — написал Кобзев.

Как отметил Кобзев, нападавшего задержали. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают его мотивы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Тем временем МВД показало видео с нападавшим. На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как мужчина лежит на полу в наручниках и отвечает на вопросы полицейских. Свои действия он объяснил тем, что его «лишили права на жизнь по Конституции и по Конвенции ООН о правах инвалидов».

До этого в День медицинского работника в областной больнице Тюмени группа пьяных людей напала на врача. Мужчины пришли в больницу вечером и потребовали принять своего знакомого вне очереди. Получив отказ, один из хулиганов накинулся на медика, а после к нему присоединились остальные.