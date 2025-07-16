Юрист поддержал идею отправлять детей за травлю в спецприемники Юрист Розенко заявил, что спецприемники могут помочь в борьбе с детской травлей

Идею помещать детей за травлю в центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД следует поддержать, заявил «ФедералПресс» юрист Станислав Розенко. Соответствующее предложение Генпрокуратура РФ направила в правительство РФ.

Мы снисходительно относимся к их наказанию (зачинщиков травли. — NEWS.ru), считая, что в дальнейшем они исправятся. Ничего подобного! Данные лица воспринимают бездействие закона как слабость. Поэтому государство вполне закономерно ищет методы воздействия, которые позволят этих субъектов удалить из привычной им среды обитания, — высказался Розенко.

Он отметил, что в случае принятия инициативы юным зачинщикам буллинга будет грозить кратковременная изоляция. Однако и такое правовое воздействие, по его мнению, просто необходимо. Юрист добавил, что буллинг связан с развитием интернета. Дети «легко монетизируют травлю» или добиваются популярности с помощью нее.

Депутат Госдумы Артем Метелев ранее заявил, что в школах России планируют ввести обязательный учет фактов травли учащихся. Согласно законопроекту, с жертвами буллинга, его очевидцами и агрессорами будут заниматься педагоги и психологи.