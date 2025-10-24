Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 12:35

Старый дом и новодел. Как жили Усольцевы: репортаж из Красноярского края

Дом семьи Усольцевых в поселке Тартат Красноярского края Дом семьи Усольцевых в поселке Тартат Красноярского края Фото: NEWS.ru

Семья Усольцевых, пропавшая почти месяц назад в тайге под Красноярском вместе с пятилетней дочерью Ариной, недавно построила новый дом в поселке Тартат. Корреспондент NEWS.ru побывал там, поговорил с местными жителями и выяснил, что они думают о соседях и в какую версию их исчезновения верят.

Где жила семья Усольцевых, пропавшая в сибирской тайге

Раньше семья Усольцевых постоянно жила в Железногорске, потом купила землю в поселке Тартат, расположенном в восьми километрах от города. Его население не превышает 600 человек. Тартат входит в закрытый городской округ, но въезд в него свободный.

На участке Усольцевых стоят два дома. Один был построен давно. Деревянный, выкрашенный зеленой краской, он закрыт от посторонних глаз раскидистым деревом. С улицы лишь виднеется крыша с антенной и краснокирпичной дымоходной трубой.

Второй дом — новодел. Светлый кирпич, четыре окна, покрытая зеленым шифером крыша — вот и все, что можно рассмотреть с дороги. Участок огорожен зеленым забором-сеткой. Перед домом стоят две большие теплицы, левее — будка собаки, гора потемневших от времени и влаги досок. За ними — вход в гараж, тоже построенный не так давно. Сейчас в доме никто не живет.

Тартат — обыкновенная русская деревня. Вдоль улиц стоят частные дома — одни ухоженные, другие заброшенные. У грунтовой дороги можно увидеть проржавевшие остовы машин, в том числе скорой помощи советских времен.

Что рассказали соседи о семье Усольцевых, пропавшей в тайге

Житель Тартата Василий рассказал NEWS.ru, что часто видел Усольцевых в поселке, ведь его дом располагается напротив. По словам мужчины, чаще всего глава семьи Сергей приезжал один — строил дом своими руками.

«Он очень большой трудяга. Сергей все построил сам. Где-то еще он возводил дом для дочери. Шифер крыл один. У него необыкновенный легкий шифер. Когда подключал воду при строительстве колодца, спрашивал у меня разрешение», — отметил Василий.

Он добавил, что в Тартат приезжали жена Усольцева Ирина с дочерью Ариной. Они привезли с собой собаку. Она даже ощенилась здесь, но позже ее увезли в город. Кроме того, в гости к семье приезжал человек на белой иномарке. По словам Василия, это мог быть племянник Сергея.

По его словам, Усольцевы — довольно приветливые люди. Они всегда здоровались, были дружелюбны, но не вступали в задушевные беседы с соседями.

«Никаких странностей не видел. Я слышал, что их чуть ли не в староверы записали. Нет, Сергей — нормальный парень. Не уверен, что он сбежал. Глава семьи столько сил вложил в этот участок, весь его перебрал — и заборы, и дом», — сказал Василий.

Как жители поселка Тартат оценили версию о побеге Усольцевых

Усольцевы никогда не ругались друг с другом, рассказал NEWS.ru житель Тартата Андрей Дунаев. По его словам, Сергей — очень спокойный, твердый человек, у которого на все есть собственное мнение.

Дом семьи Усольцевых в поселке Тартат Красноярского края Дом семьи Усольцевых в поселке Тартат Красноярского края Фото: NEWS.ru

«Никогда не ругался ни с кем. Немного замкнутый, к себе никого не подпускал, но и грубости никогда не допускал в отношении соседей. Я видел его по телевизору на городском ТВ в Железногорске. Он участвовал в молодежном движении. Я не знаю, богат ли Сергей или нет. Я думаю, что обеспеченный человек не строил бы дом своими руками, не копал огород, не создавал то, что есть здесь», — пояснил Дунаев.

Он также отметил, что Сергей жил в районе реки Мины, где пропал с семьей. По словам Дунаева, те места очень суровые.

«Я был там один раз, очень красиво, но рискованно. Я сам поднимался по этой „каменной реке“ — за брусникой ходили. Когда спускался, пошел дождь, и по скользким камням было невозможно прыгать. Не знаю, почему Сергей так рискнул», — заявил сосед.

Дунаев отверг версию о том, что Усольцевы могли сбежать. По его мнению, Сергей — хороший семьянин, который понимает, что от него многое зависит в судьбе близких. Сосед не верит в то, что Усольцевы могли уйти к сектантам или староверам. По его словам, ничем подобным они не интересовались.

«Он активный человек, любил природу и, насколько знаю, сам деревенский парень. Не могу сказать ничего плохого о нем и его семье», — подытожил Дунаев.

Другой сосед Усольцевых Виктор Бурмистров в беседе с NEWS.ru отметил, что Сергей вряд ли мог сбежать. По его мнению, во время похода с ним или его семьей что-то случилось.

«Он, наверное, как лидер сказал: „Я тут все знаю“. Есть такие люди, которые все берут на себя. Я бы лично туда никогда не пошел. Не знаю, что Сергея сподвигло к этому. Ранее не замечали, что Усольцевы любят походы. Дай бог, чтобы их нашли. О плохом не хочется думать», — сказал он.

Что произошло с Усольцевыми в тайге под Красноярском

Усольцевы бесследно исчезли 28 сентября, отправившись в поход в сторону скального массива Буратинка. Позже спасатели обнаружили автомобиль семьи, женские кроссовки, сумку и детские вещи.

В поисках супругов приняли участие свыше 1400 добровольцев. Спасательные группы исследовали более 4500 квадратных километров, используя авиацию, беспилотники и квадроциклы. В операции участвовали полицейские, добровольцы и неравнодушные люди из разных уголков России.

Следственный комитет опроверг версию о подготовке Усольцевых к эмиграции за границу, сообщила пресс-секретарь СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова. Она подчеркнула, что ведомство не обнаружило никаких свидетельств того, что семья намеревалась скрыться за рубежом.

В СК проанализировали финансовую активность Усольцевых и установили, что с их счетов совершались обычные хозяйственные операции в пределах страны. Семья не осуществляла международных денежных переводов, не приобретала авиабилеты и занималась планированием строительства собственного дома. Арбузова также отметила отсутствие у Усольцевых серьезных конфликтов, которые могли бы послужить мотивом для бегства.

Дом семьи Усольцевых в поселке Тартат, Красноярский край
Дом семьи Усольцевых в поселке Тартат, Красноярский край
Фото: NEWS.ru
Дом семьи Усольцевых в поселке Тартат, Красноярский край
Дом семьи Усольцевых в поселке Тартат, Красноярский край
Фото: NEWS.ru
Дом семьи Усольцевых в поселке Тартат, Красноярский край
Дом семьи Усольцевых в поселке Тартат, Красноярский край
Фото: NEWS.ru
Дом семьи Усольцевых в поселке Тартат, Красноярский край
Дом семьи Усольцевых в поселке Тартат, Красноярский край
Фото: NEWS.ru
Дом семьи Усольцевых в поселке Тартат, Красноярский край
Дом семьи Усольцевых в поселке Тартат, Красноярский край
Фото: NEWS.ru
Дом семьи Усольцевых в поселке Тартат, Красноярский край
Дом семьи Усольцевых в поселке Тартат, Красноярский край
Фото: NEWS.ru
Дом семьи Усольцевых в поселке Тартат, Красноярский край
Дом семьи Усольцевых в поселке Тартат, Красноярский край
Фото: NEWS.ru

Читайте также:

Жертвы черного ритуала? Версия спасения Усольцевых разваливается на глазах

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге

«Спасали дочку»: Усольцев раскрыл ужасающую версию пропажи семьи в тайге

Тайга
Красноярский край
пропавшие
туристы
походы
соседи
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Турции началось громкое дело о шпионаже с участием экс-мэра Стамбула
Юрист рассказал, можно ли тратить деньги с найденной банковской карты
В Испании нашли потерянный шедевр Пикассо
ВВС США объявили тендер на строительство частных ЦОД на авиабазах
Известному предпринимателю сулят срок за поставки дронов для ВСУ
Пострадавшую при атаке БПЛА семью из Подмосковья отправят в гостиницу
Королевская семья Британии: новости, почему Диана жаловалась на Карла III
Российские войска разнесли подпитывающие ВСУ объекты на Украине
Пнувший музыкальную колонку житель Луганска скончался
Группировка ВСУ почти оказалась в котле под Красным Лиманом
Цифровой рубль: полный обзор новой валюты
«Не останется без ответа»: сенатор об атаке БПЛА на Красногорск
Суд Петербурга приговорил курьера мошенников к пяти годам колонии
Армия России заняла еще одно село в ДНР
Бельгия предложила ЕС финансировать Украину без использования активов РФ
Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске резко возросло
Слезы россиянки из-за погони «гаишников» за мужем попали на видео
Бешеный койот набросился на женщину с собакой
Старый дом и новодел. Как жили Усольцевы: репортаж из Красноярского края
Ученые разработали новый метод дыхания через задний проход
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.