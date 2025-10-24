Старый дом и новодел. Как жили Усольцевы: репортаж из Красноярского края

Семья Усольцевых, пропавшая почти месяц назад в тайге под Красноярском вместе с пятилетней дочерью Ариной, недавно построила новый дом в поселке Тартат. Корреспондент NEWS.ru побывал там, поговорил с местными жителями и выяснил, что они думают о соседях и в какую версию их исчезновения верят.

Где жила семья Усольцевых, пропавшая в сибирской тайге

Раньше семья Усольцевых постоянно жила в Железногорске, потом купила землю в поселке Тартат, расположенном в восьми километрах от города. Его население не превышает 600 человек. Тартат входит в закрытый городской округ, но въезд в него свободный.

На участке Усольцевых стоят два дома. Один был построен давно. Деревянный, выкрашенный зеленой краской, он закрыт от посторонних глаз раскидистым деревом. С улицы лишь виднеется крыша с антенной и краснокирпичной дымоходной трубой.

Второй дом — новодел. Светлый кирпич, четыре окна, покрытая зеленым шифером крыша — вот и все, что можно рассмотреть с дороги. Участок огорожен зеленым забором-сеткой. Перед домом стоят две большие теплицы, левее — будка собаки, гора потемневших от времени и влаги досок. За ними — вход в гараж, тоже построенный не так давно. Сейчас в доме никто не живет.

Тартат — обыкновенная русская деревня. Вдоль улиц стоят частные дома — одни ухоженные, другие заброшенные. У грунтовой дороги можно увидеть проржавевшие остовы машин, в том числе скорой помощи советских времен.

Что рассказали соседи о семье Усольцевых, пропавшей в тайге

Житель Тартата Василий рассказал NEWS.ru, что часто видел Усольцевых в поселке, ведь его дом располагается напротив. По словам мужчины, чаще всего глава семьи Сергей приезжал один — строил дом своими руками.

«Он очень большой трудяга. Сергей все построил сам. Где-то еще он возводил дом для дочери. Шифер крыл один. У него необыкновенный легкий шифер. Когда подключал воду при строительстве колодца, спрашивал у меня разрешение», — отметил Василий.

Он добавил, что в Тартат приезжали жена Усольцева Ирина с дочерью Ариной. Они привезли с собой собаку. Она даже ощенилась здесь, но позже ее увезли в город. Кроме того, в гости к семье приезжал человек на белой иномарке. По словам Василия, это мог быть племянник Сергея.

По его словам, Усольцевы — довольно приветливые люди. Они всегда здоровались, были дружелюбны, но не вступали в задушевные беседы с соседями.

«Никаких странностей не видел. Я слышал, что их чуть ли не в староверы записали. Нет, Сергей — нормальный парень. Не уверен, что он сбежал. Глава семьи столько сил вложил в этот участок, весь его перебрал — и заборы, и дом», — сказал Василий.

Как жители поселка Тартат оценили версию о побеге Усольцевых

Усольцевы никогда не ругались друг с другом, рассказал NEWS.ru житель Тартата Андрей Дунаев. По его словам, Сергей — очень спокойный, твердый человек, у которого на все есть собственное мнение.

Дом семьи Усольцевых в поселке Тартат Красноярского края Фото: NEWS.ru

«Никогда не ругался ни с кем. Немного замкнутый, к себе никого не подпускал, но и грубости никогда не допускал в отношении соседей. Я видел его по телевизору на городском ТВ в Железногорске. Он участвовал в молодежном движении. Я не знаю, богат ли Сергей или нет. Я думаю, что обеспеченный человек не строил бы дом своими руками, не копал огород, не создавал то, что есть здесь», — пояснил Дунаев.

Он также отметил, что Сергей жил в районе реки Мины, где пропал с семьей. По словам Дунаева, те места очень суровые.

«Я был там один раз, очень красиво, но рискованно. Я сам поднимался по этой „каменной реке“ — за брусникой ходили. Когда спускался, пошел дождь, и по скользким камням было невозможно прыгать. Не знаю, почему Сергей так рискнул», — заявил сосед.

Дунаев отверг версию о том, что Усольцевы могли сбежать. По его мнению, Сергей — хороший семьянин, который понимает, что от него многое зависит в судьбе близких. Сосед не верит в то, что Усольцевы могли уйти к сектантам или староверам. По его словам, ничем подобным они не интересовались.

«Он активный человек, любил природу и, насколько знаю, сам деревенский парень. Не могу сказать ничего плохого о нем и его семье», — подытожил Дунаев.

Другой сосед Усольцевых Виктор Бурмистров в беседе с NEWS.ru отметил, что Сергей вряд ли мог сбежать. По его мнению, во время похода с ним или его семьей что-то случилось.

«Он, наверное, как лидер сказал: „Я тут все знаю“. Есть такие люди, которые все берут на себя. Я бы лично туда никогда не пошел. Не знаю, что Сергея сподвигло к этому. Ранее не замечали, что Усольцевы любят походы. Дай бог, чтобы их нашли. О плохом не хочется думать», — сказал он.

Что произошло с Усольцевыми в тайге под Красноярском

Усольцевы бесследно исчезли 28 сентября, отправившись в поход в сторону скального массива Буратинка. Позже спасатели обнаружили автомобиль семьи, женские кроссовки, сумку и детские вещи.

В поисках супругов приняли участие свыше 1400 добровольцев. Спасательные группы исследовали более 4500 квадратных километров, используя авиацию, беспилотники и квадроциклы. В операции участвовали полицейские, добровольцы и неравнодушные люди из разных уголков России.

Следственный комитет опроверг версию о подготовке Усольцевых к эмиграции за границу, сообщила пресс-секретарь СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова. Она подчеркнула, что ведомство не обнаружило никаких свидетельств того, что семья намеревалась скрыться за рубежом.

В СК проанализировали финансовую активность Усольцевых и установили, что с их счетов совершались обычные хозяйственные операции в пределах страны. Семья не осуществляла международных денежных переводов, не приобретала авиабилеты и занималась планированием строительства собственного дома. Арбузова также отметила отсутствие у Усольцевых серьезных конфликтов, которые могли бы послужить мотивом для бегства.

