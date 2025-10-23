Сосед Усольцевых не поверил, что семья куда-то сбежала Сосед пропавшей в тайге семьи Усольцевых не поверил, что они куда-то сбежали

Пропавшая в тайге семья Усольцевых не могла куда-то сбежать, убежден их сосед, который рассказал NEWS.ru об исчезнувшей в лесу паре с ребенком и собакой. По словам жителя Красноярского края, отец семейства был "приветливым, нормальным парнем". Однако никаких общих дел они не вели, кроме подключения воды из колодца.

Я удивлялся. Последние данные, вроде бы, он сбежал. Ну, не знаю. Я не уверен, что он сбежал. Где-то он есть, — поделился россиянин.

По мнению соседа, Усольцев не мог бросить участок, где столько всего сделал. Мужчина подчеркнул, что глава семейства построил дом и забор. Также у Усольцевых была собака, которая ощенилась. Больше, по словам соседа, на участке никого не было.

Ранее бывший замначальника отряда «Центроспас» МЧС России Владимир Легошин заявил, что пропавшая семья Усольцевых могла скрыться от поисковиков. По его словам, в лесу не так легко потеряться, а отсутствие следов указывает, что семья могла покинуть эту местность.

Руководитель поискового отряда Светлана Торгашина допустила, что Усольцевы могли встретить секретные поселения староверов. Также она не исключила, что семья наткнулась на отрезанную от мира общину и нашла там приют.