22 октября 2025 в 17:20

В МЧС допустили, что пропавшая в тайге семья Усольцевых скрылась

Спасатель Легошин допустил, что семья Усольцевых скрылась от поисковиков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Семья Усольцевых, пропавшая в горах Красноярского края в конце сентября, могла скрыться от поисковиков, заявил бывший замначальника отряда «Центроспас» МЧС Владимир Легошин. По данным ТАСС, спасатель международного класса Герой России за свою карьеру участвовал во множестве операций. По его словам, в лесистой местности не так легко потеряться и отсутствие следов указывает на то, что семья могла покинуть это место.

Легошин утверждает, что существуют два возможных сценария: либо они действительно скрылись, либо поиски проводились недостаточно тщательно. Спасатель подчеркнул, что в данной местности всегда есть возможность выбраться.

По его словам, человек может продержаться без еды достаточно долго, а без воды — около семи дней. Однако в регионе имеется доступ к водным источникам. Легошин добавил, что, если семья решила скрыться, это могло затруднить поиски. Он также указал на важность проверки того, сколько человек было задействовано в поисках и насколько организованно они проводились.

Ранее руководитель поискового отряда Светлана Торгашина заявила, что Усольцевы могли встретить секретные поселения староверов и найти там приют. Также допускается, что исчезнувшая в тайге семья познакомилась с сектантами.

