Сосед рассказал, кто приезжал к Усольцевым перед исчезновением Сосед Усольцевых рассказал, что перед исчезновением к семье приезжал племянник

К пропавшей в тайге под Красноярском семье Усольцевых перед их исчезновением приезжал человек на белой иномарке, рассказал NEWS.ru сосед семейства Василий. По его словам, он точно не знает, кто это был, но, вероятно, незнакомец является племянником Усольцева.

Кто-то приезжал, говорят племянник, но я не знаю. Иномарка была белая такая, — рассказал сосед.

Также Василий отметил, что Усольцев был приветливым человеком, хотя общих дел они не имели. По его словам, сосед был нормальным и трудолюбивым человеком, никаких странностей за ним он не замечал.

Ранее сообщалось, что 14 октября активная фаза поиска семьи Усольцевых была официально завершена. Все участники волонтерских мероприятий, задействованные в операции, покинули территорию поселка Кутурчин.

Семья Усольцевых вместе с пятилетней дочерью отправилась в туристический поход в урочище Буратинка еще 28 сентября. Спустя некоторое время они перестали поддерживать связь, что и стало причиной начала крупномасштабной поисковой операции. На пике активности в мероприятиях было задействовано более 1,5 тыс. человек, прибывших из разных регионов страны.