Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 15:21

Пенсионер попал в психбольницу из-за совета нейросети

ACP Journals: пожилой американец попал в психбольницу из-за совета ChatGPT

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пенсионер из США попал в психиатрическую больницу из-за совета нейросети ChatGPT заменить соль на бромид натрия, сообщает ACP Journals. По словам медиков, 60-летний мужчина решил исключить из своего рациона соль, в связи с чем обратился за помощью к искусственному интеллекту.

Чат-бот предложил американцу употреблять вместо соли бромид натрия. Однако нейросеть не уточнила, что он очень токсичен при приеме в пищу. По прошествии трех месяцев пенсионер заработал паранойю и дезориентацию, начал видеть галлюцинации, а затем у него развился психотический эпизод.

В разговоре с врачами мужчина предположил, что его отравил сосед. Еще один припадок случился у пациента прямо в больнице. Пенсионер попытался сбежать, но его поймали и отправили на принудительное лечение. Спустя две недели специалисты сообщили, что состояние американца стабилизировалось.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что люди, постоянно спрашивающие совета у нейросетей, демонстрируют собственную «неполноценность» и неумение мыслить независимо. По его мнению, такие личности не способны самостоятельно принимать решения.

США
нейросети
больницы
искусственный интеллект
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вэнс признал неуверенность Трампа в успехе переговоров
Атака ВСУ на Коми сегодня, 10 августа: что известно, есть ли пострадавшие
В США выбрали самую уродливую собаку в мире
Изысканный концентрат смородины со специями на зиму
В США нашли связь между встречей Путина и Трампа на Аляске и МУС
Путин поделился планами на Аляске с партнером России
Бурятский шепот в танках и «некрофилы» ЕС: новости СВО на вечер 10 августа
Названо возможное место прощания с актером Краско
В России нашли эффективное оружие против крупногабаритных БПЛА
В московском салоне собаку подстригли вместе с ухом
В Коми прояснили ситуацию с пострадавшими после налета БПЛА
Шторм в российском регионе превратил пляж в сокровищницу
В ОАЭ отреагировали на возможное массовое закрытие счетов компаний из РФ
Каллас одним заявлением выдала страх перед саммитом Путина и Трампа
Озвучена причина возгорания в Ялтинском горно-лесном заповеднике
В Киеве опасаются тайных договоренностей Москвы и Вашингтона
Канада срежет лимит стоимости нефти из России почти на $13
Артиллеристы и операторы БПЛА разнесли узел связи ВСУ
Шквал дождей и холод до +15? Погода в Москве в середине августа: чего ждать
В ГД ответили, на что может пойти Зеленский перед встречей Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 августа: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 августа: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.