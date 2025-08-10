Пенсионер попал в психбольницу из-за совета нейросети

Пенсионер из США попал в психиатрическую больницу из-за совета нейросети ChatGPT заменить соль на бромид натрия, сообщает ACP Journals. По словам медиков, 60-летний мужчина решил исключить из своего рациона соль, в связи с чем обратился за помощью к искусственному интеллекту.

Чат-бот предложил американцу употреблять вместо соли бромид натрия. Однако нейросеть не уточнила, что он очень токсичен при приеме в пищу. По прошествии трех месяцев пенсионер заработал паранойю и дезориентацию, начал видеть галлюцинации, а затем у него развился психотический эпизод.

В разговоре с врачами мужчина предположил, что его отравил сосед. Еще один припадок случился у пациента прямо в больнице. Пенсионер попытался сбежать, но его поймали и отправили на принудительное лечение. Спустя две недели специалисты сообщили, что состояние американца стабилизировалось.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что люди, постоянно спрашивающие совета у нейросетей, демонстрируют собственную «неполноценность» и неумение мыслить независимо. По его мнению, такие личности не способны самостоятельно принимать решения.