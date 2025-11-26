День матери
26 ноября 2025 в 13:03

«Столько доброты и желания помочь»: актриса Корниенко о характере Шарыкиной

Актриса Корниенко назвала Шарыкину по-настоящему добрым человеком

Нина Корниенко Нина Корниенко Фото: NEWS.ru
Заслуженная артистка РСФСР Валентина Шарыкина была по-настоящему добрым человеком, заявила актриса Нина Корниенко. На церемонии прощания она отметила, что Шарыкина очень любила собак, у нее было сильное желание помочь этим животным и сделать их жизнь счастливой.

Валентина Дмитриевна очень любила собак. Держала их в большом количестве у себя. <…> Подбирала всех бездомных. <…> Было у нее столько доброты и желания помочь, желание сделать жизнь собачки счастливой, — сказала Корниенко.

Ранее сообщалось, что Валентину Шарыкину кремируют, а прах захоронят на Химкинском кладбище. Вдовец актрисы отметил, что артистка попросила предать ее земле рядом с матерью и бабушкой. Они были полячками.

Шарыкина скончалась 23 ноября в московской клинике в возрасте 85 лет. Артистка была наиболее известна по роли пани Зоси из телепередачи «Кабачок „13 стульев“». Отмечается, ей с одинаковым успехом удавалось воплотить на сцене и характерных комедийных героинь, и лирических красавиц. Прощание с артисткой прошло в Театре сатиры.

