В Европе обиделись на Каллас из-за России

Бельгийские депутаты Европейского парламента восприняли как оскорбление заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас относительно использования замороженных российских активов для помощи Украине, пишет Euractiv. В ходе закрытой встречи с членами Европейской народной партии 25 ноября дипломат очень резко отстаивала данное предложение, и ее выражения вызвали у многих присутствующих чувство обиды.

Один из участников встречи передал, что Каллас интересовалась, с чем связана такая озабоченность Бельгии. Она спрашивала, в какой именно суд может подать иск Россия и какой судья вообще примет решение в ее пользу по этому делу. Другой депутат охарактеризовал ее комментарии по поводу бельгийской позиции как чрезвычайно снисходительные, а третий отметил, что ее тон был просто поразительным.

В ответ на это бельгийский депутат Европарламента Ваутер Беке озвучил опасения премьер-министра своей страны Барта де Вевера. Он пояснил, что выдача кредита Украине под обеспечение российскими активами создаст для Бельгии серьезные юридические и финансовые риски, которые правительство считает неприемлемыми.