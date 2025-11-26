«Подкова» на Новый год — сытный мясной слоеный салат для года Лошади

Салат в форме подковы на Новый год Огненной Лошади

Этот салат создают в форме подковы — символа удачи и благополучия. Приготовьте его к году Огненной Лошади!

Около 300 г говядины отварите до мягкости и полностью остудите, затем нарежьте мелкими кубиками. 3 картофелины и 2 моркови сварите в мундире, очистите и по отдельности натрите на крупной терке. 4 яйца отварите вкрутую — белки натрите отдельно, желтки разомните вилкой. 2 небольших маринованных огурца измельчите мелкими кубиками. 150 г твердого сыра натрите на средней терке.

Возьмите большое плоское блюдо. Выкладывать продукты будем в форме подковы. Первым слоем выложите теплый, но не горячий картофель, прижимая ложкой, и покройте легкой майонезной сеткой. Следом распределите говядину и снова слегка смажьте майонезом — мясной слой должен получиться сочным, но не жидким.

Следующий слой — маринованные огурцы, они дают кислинку. Сверху ровно распределите морковь, слегка прижимая ложкой. Затем уложите яйца: сначала белки, далее желтки. Снова тонко промажьте майонезом.

Финальный штрих — сыр. Равномерно посыпьте салат тертым сыром, чтобы получилась яркая шапка. Уберите блюдо в холодильник на 30–40 минут: салат станет плотнее, а края подковы — аккуратнее.

Перед подачей подровняйте форму ножом и при желании украсьте гранатовыми зернами или тонкими морковными полосками — символ удачи будет выглядеть еще выразительнее.

