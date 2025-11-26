День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 13:15

«Подкова» на Новый год — сытный мясной слоеный салат для года Лошади

Салат в форме подковы на Новый год Огненной Лошади Салат в форме подковы на Новый год Огненной Лошади Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Этот салат создают в форме подковы — символа удачи и благополучия. Приготовьте его к году Огненной Лошади!

Около 300 г говядины отварите до мягкости и полностью остудите, затем нарежьте мелкими кубиками. 3 картофелины и 2 моркови сварите в мундире, очистите и по отдельности натрите на крупной терке. 4 яйца отварите вкрутую — белки натрите отдельно, желтки разомните вилкой. 2 небольших маринованных огурца измельчите мелкими кубиками. 150 г твердого сыра натрите на средней терке.

Возьмите большое плоское блюдо. Выкладывать продукты будем в форме подковы. Первым слоем выложите теплый, но не горячий картофель, прижимая ложкой, и покройте легкой майонезной сеткой. Следом распределите говядину и снова слегка смажьте майонезом — мясной слой должен получиться сочным, но не жидким.

Следующий слой — маринованные огурцы, они дают кислинку. Сверху ровно распределите морковь, слегка прижимая ложкой. Затем уложите яйца: сначала белки, далее желтки. Снова тонко промажьте майонезом.

Финальный штрих — сыр. Равномерно посыпьте салат тертым сыром, чтобы получилась яркая шапка. Уберите блюдо в холодильник на 30–40 минут: салат станет плотнее, а края подковы — аккуратнее.

Перед подачей подровняйте форму ножом и при желании украсьте гранатовыми зернами или тонкими морковными полосками — символ удачи будет выглядеть еще выразительнее.

Готовим слоеный салат «Чингисхан» с селедкой — как шуба, только вкуснее.

Читайте также
С таким рулетом и салаты не нужны! Всего 2 ингредиента и сыр
Семья и жизнь
С таким рулетом и салаты не нужны! Всего 2 ингредиента и сыр
Две ложки в миску — минтай в этом маринаде будет вкуснее дорогой форели: секретный рецепт рыбки
Общество
Две ложки в миску — минтай в этом маринаде будет вкуснее дорогой форели: секретный рецепт рыбки
Дед Мороз дал советы, как провести новогодние каникулы
Общество
Дед Мороз дал советы, как провести новогодние каникулы
Трех зайцев одним блюдом — готовим рыбную намазку: вкуснота, польза из омега-3 и универсальность — на завтрак или на багет к Новому году
Общество
Трех зайцев одним блюдом — готовим рыбную намазку: вкуснота, польза из омега-3 и универсальность — на завтрак или на багет к Новому году
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
простые рецепты
простой рецепт
салаты
Новый год
рецепты
рецепт
быстрые рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как избежать покупки поддельного товара в интернете
Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2026 года
Эксперт назвал три рабочих способа накопить на первый взнос по ипотеке
Гроб в фойе, слезы вдовца, соперница: в Москве простились с Шарыкиной. Фото
Лукашенко предложил Путину устроить переговоры по Украине в Минске
Рябков заявил о непоколебимости позиции России по Украине
В Британии указали на угрозу для НАТО в случае победы России на Украине
Юрист ответил, что грозит подозреваемой в убийстве матери девочке-подростку
Кемеровская область оказала помощь коммунальным службам в Горловке
Озвучена причина ограничения мобильного интернета в Мурманской области
В МИД России заявили о «грязных попытках» срыва мирного процесса по Украине
Появились жуткие кадры из видеоигры школьницы перед убийством матери
МИД России предупредил о последствиях отказа США от предложений по ДСНВ
Поездка в Киев, отсутствие мужа, мнение об СВО: как живет Алина Ланина
Московские ветеринары помогли кошке с застрявшим в лапе крючком
Полезный завтрак за 5 минут: брускетта с авокадо
Гении, звезды или манипуляторы: характеристика людей, рожденных в год Крысы
В МИД раскрыли, можно ли организовать контакт Лаврова и Рубио
Рябков напомнил о продолжении помощи США Украине
Рябков оценил состояние российско-американских отношений
Дальше
Самое популярное
Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.