26 ноября 2025 в 13:21

Назван топ-3 российских курортов для новогоднего отдыха

Директор АТОР посоветовала Крым, Сочи и Дагестан для зимнего отдыха

Сочи Сочи Фото: Shutterstock/FOTODOM
При бюджете в 100 тыс. рублей россияне могут рассмотреть несколько популярных вариантов новогоднего отдыха внутри страны, заявила NEWS.ru глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе после пресс-конференции АТОР и АТАГ, посвященной предпочтениям граждан для зимнего туризма. По ее словам, речь идет о Крыме, Сочи и Дагестане.

Крым, бюджетный вариант размещения в Сочи, и Дагестан можно посмотреть. Новогодний период я имею ввиду, три-четыре дня, — сказала Ломидзе.

Что касается зарубежных поездок, то в категории до 150 тыс. рублей единственным доступным вариантом остается Турция. Все остальные иностранные курорты на новогодние даты требуют значительно более высоких финансовых затрат, отметила директор АТОР.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что Китай стал одним из самых востребованных направлений для туристов из РФ в новогодние каникулы. Также в число популярных направлений вошли Египет, Таиланд, Вьетнам и ОАЭ. Туроператоры сообщили о росте продаж туров за границу на 40% с января по октябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

