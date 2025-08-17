Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 11:16

Сумы, Красный Лиман, Херсон: хорошие и плохие новости фронта СВО 17 августа

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию на разных фронтах СВО. Какие последние новости выходили сегодня, 17 августа 2025 года, что сейчас происходит у Запорожья, Орехова, Удачного, Покровска, Часова Яра, Красного Лимана, Херсона, Харькова, Сум?

WarGonzo

«Запорожский фронт. Идут бои в районе Нестерянки, Новоданиловки и Малой Токмачки. На участке Плавни — Степногорск продолжаются тяжелые сражения. Донецкий фронт. Минобороны РФ сообщило об освобождении села Вороного. По сведениям отдельных источников, населенный пункт Январское перешел в серую зону. В районе Темировки продолжается продвижение войск РФ. На Покровском направлении ВС РФ усиливают свою зону контроля в Удачном и Родинском. На северном охвате продолжаются контратаки ВСУ. Линия сопротивления ВС РФ фиксируется на рубеже Золотой Колодезь — Новое Шахово — Дорожное», — сообщили авторы канала.

По их словам, на Константиновском направлении продолжаются бои севернее Полтавки, а также в районе Катериновки, Клебан-Быка, Щербиновки.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Краснолиманское направление. Минобороны РФ объявило об освобождении села Колодези. В трех километрах к западу от села — дорога, ведущая на Красный Лиман. А с другой стороны, к юго-востоку от города, фиксируются тактические успехи ВС РФ в Серебрянке. Село расположено под Северском, взятие которого в свою очередь откроет еще одну дорогу на подконтрольный ВСУ Красный Лиман. Харьковское направление. На Волчанском направлении не прекращаются сражения в лесу возле села Синельниково и в районе Волчанских Хуторов. Фиксируется продвижение ВС РФ в направлении поселка Тихое. На Купянском участке продолжаются бои в районе Соболевки и Петропавловки. Сумское направление. Продолжаются сражения в районе Новоконстантиновки, Алексеевки, Варачино. ВС РФ ведут тяжелые бои в районе Юнаковки», — добавил WarGonzo.

Олег Царев

«На Херсонском направлении противник не оставляет попыток высадиться на островах, там идут частые боестолкновения. ВС РФ уничтожили несколько пунктов управления дронами на правом берегу. Противник 36 раз обстрелял левобережье из артиллерии. В Алешках два человека ранены. На Запорожском фронте тяжелые бои в Плавнях и в районе Степногорска. Враг удерживает 3-й мкр-н, ВС РФ стараются закрепиться на окраинах. Позиционные бои в районе Нестерянки, Новоданиловки и Малой Токмачки. Сообщают о поражении скопления техники и сил ВСУ севернее Орехова артобстрелом. На Угледарском участке МО РФ подтвердило вчерашнюю информацию об освобождении Вороного», — отметил он.

По словам военного блогера, освобождение Сосновки позволит начать охват с юга и юго-запада Великомихайловки и Орестополя, от которых меньше 15 километров до важного логистического узла Покровское, расположенного в глубоком тылу запорожской группировки.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Со стороны Александрограда ВС РФ начинают движение в сторону Новоселовки. На Северском направлении в последние дни относительное затишье, новостей практически не поступает. На Краснолиманском фронте МО РФ сообщило об освобождении Колодезей. Это открывает ВС РФ дорогу на п. Ставки, что в 4 км от Красного Лимана. В Заречном, Шандриголово и Среднем интенсивные бои. На Сумском направлении тяжелые бои в Юнаковке. ВСУ контратаковали в районе Новоконстантиновки. Позиционные бои в районе Варачино и Алексеевки. В Сумах был взрыв на городском рынке, однако местные паблики пишут, что в этот момент не было ударов с российской стороны. Судя по всему, это была не особо оригинальная провокация на фоне встречи на Аляске», — добавил Царев.

«Дневник десантника»

«На Константиновском направлении силами гвардейцев десантников 98-й дивизии ВДВ был поражен транспорт противника. Расчеты БПЛА Тульского соединения ВДВ продолжают уничтожать тяжелые квадрокоптеры ВСУ в Сумской области. На Сумском направлении десантники уничтожают блиндажи врага точными сбросами. На Сумском направлении работают наши зенитчики по агрокоптерам типа „Баба-яга“, сажают их на землю при помощи подвешенной сетки на „Мавике“. Бойцы продолжают уничтожать противника, планомерно отодвигая его и наращивая преимущество наших войск на Ореховском направлении. Во время боев за посадки неподалеку от н. п Степногорск бойцы ВДВ „Батальон Ростов“ ликвидировали финских наемников», — рассказали авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

сводки
СВО
новости
Херсон
Запорожье
