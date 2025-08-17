Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 11:34

Поклонская назвала лучшее место для встречи Путина, Трампа и Зеленского

Поклонская предложила Крым для переговоров Путина, Трампа и Зеленского

Крым Крым Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крым мог бы стать идеальной локацией для трехсторонней встречи президентов России, Соединенных Штатов и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского, такое мнение в Telegram-канале высказала бывший прокурор региона Наталья Поклонская. Она напомнила, что именно на полуострове происходят исторические события, знаменующие начало новых эпох.

Если встреча действительно состоится, то лучше места, чем полуостров Крым, не найти. Именно на этой земле происходят исторические мировые события, которые знаменуют начало новых эпох и изменений, — говорится в посте.

Поклонская напомнила, что в свое время Крым посещали четыре президента США — Франклин Рузвельт, Ричард Никсон, Джеральд Форд и Билл Клинтон. Она убеждена, что встреча Путина, Трампа и Зеленского в регионе стала бы «поворотной в судьбах целых народов и стран».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предложил провести саммит с участием Путина, Трампа и Зеленского на территории Европы. Он выразил уверенность, что трехсторонняя встреча политиков рано или поздно состоится.

Украина
Владимир Зеленский
Владимир Путин
Дональд Трамп
переговоры
Наталья Поклонская
Крым
