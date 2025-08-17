Налет БПЛА, гибель отца и сына под Курском: как ВСУ атакуют РФ 17 августа

По данным Минобороны РФ, в ночь на 17 августа средства ПВО уничтожили и перехватили 46 БПЛА. В Воронежской области из-за падения обломков дрона была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, в связи с этим задержано движение нескольких поездов. В Курской области из-за атаки украинского беспилотника погибли отец и сын. Подробности — в материале NEWS.ru.

Полсотни дронов ВСУ атаковали регионы России в ночь на 17 августа

Силы противовоздушной обороны в ночь на 17 августа уничтожили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке беспилотников ВСУ подверглись восемь регионов страны.

«В течение прошедшей ночи, с 22:55 мск 16 августа до 06:00 мск 17 августа, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — подчеркнули в МО.

Так, 16 дронов удалось сбить над территорией Белгородской области, 14 — над территорией Нижегородской области, девять — над Воронежской областью. Еще три беспилотника ликвидированы над Брянской областью и по одному — над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.

В Воронежской области ранен сотрудник железной дороги, задерживаются поезда

При атаке беспилотников ВСУ на Воронежскую область пострадал мирный житель, заявил губернатор Александр Гусев. По его словам, был ранен монтер пути, работающий на железнодорожной станции, его экстренно доставили в больницу.

«В одном из муниципалитетов ранение получил монтер пути железнодорожной станции. Он госпитализирован в районную больницу», — подчеркнул глава региона.

В результате падения обломков дрона также была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, в связи с этим задержано движение нескольких поездов. В том же районе произошло возгорание магазина и вещевого рынка, пожар уже потушили, добавил Гусев.

Атака на промпредприятие в Нижегородской области

Силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на промышленное предприятие в Нижегородской области, написал глава региона Глеб Никитин. Он подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал.

«Сегодня ночью была отражена атака БПЛА, которые были направлены в сторону промпредприятия», — сообщил губернатор.

Женщина пострадала от атак ВСУ на Белгородскую область

Из-за удара украинского беспилотника по селу Ивановская Лисица Грайворонского округа Белгородской области получила ранения мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, бойцы самообороны доставили пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями грудной клетки и ног в больницу.

«После оказания необходимой помощи она будет переведена в городскую больницу № 2 города Белгорода. У транспортного средства выбиты стекла и посечен кузов», — отметил он.

В Смоленской области без пострадавших

Силы ПВО успешно уничтожили беспилотник над территорией Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин. По его словам, жертв и разрушений в результате инцидента нет.

На место падения обломков высланы оперативные службы для оценки ситуации и обеспечения безопасности населения. Губернатор подчеркнул, что меры по защите региона находятся на контроле, а ситуация в Смоленской области остается под контролем силовых ведомств и администрации. Рассматриваются все варианты дальнейших действий по обеспечению безопасности.

Под Курском из-за дрона ВСУ погибли отец и сын

В Рыльском районе Курской области из-за удара украинского беспилотника погибли 52-летний мужчина и его 13-летний сын, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Их автомобиль загорелся после атаки, и оба находившихся внутри человека скончались на месте.

«По предварительной информации, в результате атаки вражеского дрона в Рыльском районе погибли два человека. Это мужчина 52 лет и его 13-летний сын. Из-за атаки машина загорелась, они погибли на месте. Искренние соболезнования семье. Это страшная смерть, тяжелейшая утрата. Подлые преступления нацистов против наших мирных людей. Этому нет и никогда не будет никакого оправдания!» — заявил Хинштейн.

