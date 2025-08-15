Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 17:11

«Продолжает претерпевать крах»: военэксперт о разочарованиях бойцов ВСУ

Военэксперт Матвийчук заявил о нарастании антагонистических противоречий в ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Между нижними чинами и офицерами в рядах Вооруженных сил Украины нарастает антагонистическое противоречие, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что украинская армия продолжает претерпевать крах, так как бойцы потеряли всякую мотивацию и не понимают необходимость продолжения боевых действий. По словам военэксперта, многие из них убеждены, что необходимо капитулировать и заключить мир с Россией.

Действительно, ВСУ продолжают претерпевать крах. У них очень низкий моральный дух, очень низкая мотивация. Они не понимают, для чего необходимо воевать. Многие из них убеждены, что необходимо капитулировать, помириться с Россией. То есть, собственно говоря, сейчас нарастает антагонистическое противоречие между нижними чинами армии и офицерами, — высказался Матвийчук.

Ранее появилась информация, что командование 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ и треть батальона сбежали с Краснолиманского направления. На связь никто из военных не выходит, управление батальоном полностью утрачено.

