Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 15:35

Военный эксперт объяснил, почему Запад так боится ракеты «Буревестник»

Хатылев: ракета «Буревестник» опасна скрытностью и неуязвимостью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российская крылатая ракета с ядерной установкой «Буревестник» является на сегодняшний день наиболее опасным оружием для вероятного противника, рассказал NEWS.ru военный эксперт Сергей Хатылев. Обнаружить ее запуск и уничтожить практически невозможно.

«Буревестник» способен находиться длительное время в воздушном пространстве. Место нахождения ракеты и полет осуществляются скрытно. У ракеты гиперзвуковая скорость. И в полете ввиду ее резких маневров и малозаметности обнаружить ее тоже не удастся. И еще она может применяться на малых и предельно малых высотах, — сообщил Хатылев.

Эксперт рассказал, что время на обнаружение и уничтожение «Буревестника» составляет всего одну-две секунды, что практически исключает такую возможность.

Скорость обнаружения ракеты и захват на сопровождение для уничтожения, допустим, ракет ATACMS, TAURUS, Tomahawk составляет от пяти до восьми секунд. Для «Буревестника» такого запаса времени у нашего противника не будет. То есть если они обнаружат «Буревестник», то остается всего одна-две секунды для конкретного действия по этой цели, — заключил аналитик.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин провел рабочее совещание по подготовке к предстоящему саммиту с американским лидером Дональдом Трампом. Встреча российского и американского президентов запланирована на 15 августа на Аляске.

ядерное оружие
крылатые ракеты
Буревестник
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков указал на дефицит политической воли со стороны Евросоюза
Песков предостерег от одной ошибки в вопросе саммита на Аляске
«Сказала конкретно»: депутат объяснила свои слова о «запрете» фильма «Брат»
В мэрии Москвы сообщили об инновационной программе для старшего поколения
Энергетик назвал санкции, которые действительно мешают России
Песков рассказал о ходе подготовки саммита лидеров России и США на Аляске
В Кремле раскрыли, что дал визит Уиткоффа в Москву
В Кремле раскрыли, подпишут ли Путин и Трамп документы по итогам встречи
Диетолог раскрыла правду о свойствах меда
В Госдепе раскрыли, что Трамп хочет понять при встрече с Путиным
«Нам чужого не надо»: депутат о совместном проекте России и США в Арктике
Самолет с российской прессой вылетел на саммит США и России
Врач назвал косвенные признаки мужского бесплодия
Как правильно ухаживать за окнами, чтобы они служили 20+ лет
Мусорщик из Парижа и «Сапсан» в воздухе: новости СВО на вечер 14 августа
Белоусов поздравил участников боев за Искру и Щербиновку
На британской базе ВМС в Шотландии произошел серьезный ядерный инцидент
«Я лгала»: раскрыты результаты анализов украинской порномодели из Дубая
В посольстве РФ ответили на вопрос о числе пострадавших при ДТП в Египте
Врач перечислил группы риска по лихорадке чикунгунья
Дальше
Самое популярное
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.