Военный эксперт объяснил, почему Запад так боится ракеты «Буревестник»

Российская крылатая ракета с ядерной установкой «Буревестник» является на сегодняшний день наиболее опасным оружием для вероятного противника, рассказал NEWS.ru военный эксперт Сергей Хатылев. Обнаружить ее запуск и уничтожить практически невозможно.

«Буревестник» способен находиться длительное время в воздушном пространстве. Место нахождения ракеты и полет осуществляются скрытно. У ракеты гиперзвуковая скорость. И в полете ввиду ее резких маневров и малозаметности обнаружить ее тоже не удастся. И еще она может применяться на малых и предельно малых высотах, — сообщил Хатылев.

Эксперт рассказал, что время на обнаружение и уничтожение «Буревестника» составляет всего одну-две секунды, что практически исключает такую возможность.

Скорость обнаружения ракеты и захват на сопровождение для уничтожения, допустим, ракет ATACMS, TAURUS, Tomahawk составляет от пяти до восьми секунд. Для «Буревестника» такого запаса времени у нашего противника не будет. То есть если они обнаружат «Буревестник», то остается всего одна-две секунды для конкретного действия по этой цели, — заключил аналитик.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин провел рабочее совещание по подготовке к предстоящему саммиту с американским лидером Дональдом Трампом. Встреча российского и американского президентов запланирована на 15 августа на Аляске.