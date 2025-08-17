Президенту Франции Эманнуэлю Макрон и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру стоит не забывать салфетки и ложечки для сахара, иронично упрекнула в своем Telegram-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Так она отреагировала на на планируемое на воскресенье онлайн-заседание «коалиции желающих» европейских лидеров.

Салфетки и ложечки для сахара не забыли бы, — написала она.

В мае французский лидер Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер попали в скандал. Их заподозрили в употреблении кокаина. На распространившейся в Сети записи было видно, как перед Макроном лежал белый предмет, похожий на сверток, а перед Мерцем — что-то напоминающее ложку. Увидев камеры, лидеры поспешили убрать эти предметы.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предположил, что вряд ли европейские лидеры убирали со стола от глаз журналистов сахар. Если речь идет о наркотических веществах, то становится понятно, почему европейские деятели проводят странную политику, отметил Дмитриев.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил мнение, что на Западе с помощью искусственного интеллекта могли подделать оригинал фотографии, где были изображены политики. При этом, по его словам, поведение политических деятелей «далеко от здравого смысла».