17 августа 2025 в 12:33

Многодетная мать сбежала из дома и попросила не искать ее

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница бурятского села Усть-Брянь, которую искали десятки волонтеров, нашлась, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Многодетная мать вышла на связь и попросила не искать ее, подчеркнув, что уехала в другой регион.

Женщина пообещала вернуться к концу августа и написала заявление в прокуратуру о том, что она не подвергалась насилию. У многодетной матери есть трое детей, сейчас они находятся с папой и бабушкой.

Ранее сообщалось, что жительница Бурятии пропала после ссоры с сожителем. Отмечалось, что в час ночи женщина позвонила в полицию с просьбой выгнать сожителя из дома. Правоохранители смогли попасть в квартиру только к 9 утра. Находившийся там мужчина сообщил, что его возлюбленная взяла сумку и паспорт и ушла в неизвестном направлении, оставив с ним троих несовершеннолетних детей.

До этого в Кобяйском районе Якутии пропала семья из четырех человек. Это произошло из-за того, что на местных реках поднялся уровень воды из-за продолжительных дождей.

Бурятия
пропажи
матери
многодетные
