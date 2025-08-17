Многодетная мать сбежала из дома и попросила не искать ее

Жительница бурятского села Усть-Брянь, которую искали десятки волонтеров, нашлась, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Многодетная мать вышла на связь и попросила не искать ее, подчеркнув, что уехала в другой регион.

Женщина пообещала вернуться к концу августа и написала заявление в прокуратуру о том, что она не подвергалась насилию. У многодетной матери есть трое детей, сейчас они находятся с папой и бабушкой.

Ранее сообщалось, что жительница Бурятии пропала после ссоры с сожителем. Отмечалось, что в час ночи женщина позвонила в полицию с просьбой выгнать сожителя из дома. Правоохранители смогли попасть в квартиру только к 9 утра. Находившийся там мужчина сообщил, что его возлюбленная взяла сумку и паспорт и ушла в неизвестном направлении, оставив с ним троих несовершеннолетних детей.

