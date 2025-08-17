Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 11:56

Появились уникальные кадры президентского Aurus на фоне бомбардировщика B-2

Российская делегация сняла президентский Aurus на фоне бомбардировщика B-2

Автомобиль Aurus кортежа президента России на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске Автомобиль Aurus кортежа президента России на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске Фото: РИА Новости

Члены российской делегации на переговорах лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске сняли президентский автомобиль Aurus на фоне американских стратегических бомбардировщиков B-2A Spirit. Видео опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель». Военные самолеты прибыли на военную базу Элмендорф-Ричардсон специально к саммиту глав государств.

На кадрах видны два припаркованных бомбардировщика. В момент съемки мимо них проезжает Aurus с президентским штандартом. Авторы отмечают, что российский кортеж добавляет сюрреализма происходящему на видео.

Ранее сообщалось, что в первые минуты встречи Путина и Трампа на аэродроме военной базы в Анкоридже в небе был замечен стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, сопровождаемый четырьмя истребителями F-22. По мнению одних аналитиков, саммит глав двух государств на Аляске сопровождался открытой демонстрацией военной мощи и напоминанием о наличии у США ядерного оружия. По мнению других, такой воздушный парад продемонстрировал высшую степень уважения к гостю.

США
Аляска
Aurus
бомбардировщики
авиабазы
