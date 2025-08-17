Трамп оказался на грани срыва после переговоров с Путиным WSJ: Трамп выглядел раздраженным после переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп выглядел уставшим и раздраженным после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, такое состояние заметили европейские лидеры во время телефонного разговора.

Трамп сообщил европейским коллегам, что работал без перерыва почти сутки. Он также заявил, что рассмотрит возможность введения санкций против России только в случае отсутствия прогресса на возможных трехсторонних переговорах.

Ранее эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко заявил, что Путин был воодушевлен и расслаблен во время своего визита на Аляску. По мнению профайлера, на пресс-конференции у главы государства была очень хорошая речь с точки зрения интонации.

Тем временем источник, близкий к организации переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, объяснил, что поездка двух лидеров в одном автомобиле на Аляске стала экспромтом. Изначально планировалось, что российский президент поедет на Aurus, а американский лидер — на Cadillac. Однако после общей фотосессии Трамп пригласил Путина присоединиться к нему, и российский лидер согласился, изменив сценарий следования кортежа.