Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 12:39

«Умные» дроны России заставили Зеленского пойти в атаку

Зеленский ввел санкции против создающих ИИ-дроны компаний

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новых ограничительных мер в отношении иностранных компаний, занимающихся разработкой беспилотных технологий, говорится в указе главы государства. Санкционный список включает предприятия из России, Беларуси и Китая, специализирующиеся на создании дронов с элементами искусственного интеллекта.

В перечень попали российские организации «Прогматик», «Умные птицы» и научный центр «Нейролаб», занимающийся исследованиями в области ИИ-технологий. Эти компании теперь столкнутся с ограничениями со стороны украинских властей.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности Лондона ужесточить санкционные меры против России в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании украинского конфликта. Эти заявления прозвучали после завершения российско-американских переговоров на Аляске. В своем выступлении Стармер особо отметил роль президента США Дональда Трампа в продвижении мирного процесса.

До этого китайский эксперт Ван Ивэй высказал мнение о вероятном смягчении европейских санкций в отношении России. Аналитик прокомментировал итоги аляскинского саммита, указав на невозможность дальнейшего сохранения Европой дипломатической дистанции.

санкции
Владимир Зеленский
дроны
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Насмерть отравившихся газом рабочих достали со дна канализационного колодца
В Британии назвали вероятность гражданской войны в Европе
В российском регионе решили создать майнинг-фермы около угольных разрезов
В России рассказали, как ракетная программа ВСУ была отброшена назад
Экономист раскрыл, почему в России падает спрос на курьеров
Эксперты составили топ самых дешевых китайских автомобилей в России
Раскрыто, кто поедет поддерживать Зеленского на переговорах с Трампом
Стало известно, с какой проблемой может столкнуться российская экономика
«Умные» дроны России заставили Зеленского пойти в атаку
Трамп поддержал полный контроль России над всем Донбассом
Многодетная мать сбежала из дома и попросила не искать ее
Бари Алибасов «ускользнул» от врачей и рванул на рыбалку
Женщина через суд добивается от Басты компенсации морального вреда
Трамп оказался на грани срыва после переговоров с Путиным
На Западе предрекли Украине потерю территорий и суверенитета
ВС России уничтожили места хранения украинских «Сапсанов»
Закон о тишине в Ростовской области: что нужно знать
«Ошиблась адресом»: Коц ответил жене Трампа на ее «письмо о детях» Путину
Дрон ВС России пощадил украинских солдат из-за одной надписи
Удары по Украине сегодня, 17 августа: какие объекты ВСУ уничтожены и где
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.