Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новых ограничительных мер в отношении иностранных компаний, занимающихся разработкой беспилотных технологий, говорится в указе главы государства. Санкционный список включает предприятия из России, Беларуси и Китая, специализирующиеся на создании дронов с элементами искусственного интеллекта.

В перечень попали российские организации «Прогматик», «Умные птицы» и научный центр «Нейролаб», занимающийся исследованиями в области ИИ-технологий. Эти компании теперь столкнутся с ограничениями со стороны украинских властей.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности Лондона ужесточить санкционные меры против России в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании украинского конфликта. Эти заявления прозвучали после завершения российско-американских переговоров на Аляске. В своем выступлении Стармер особо отметил роль президента США Дональда Трампа в продвижении мирного процесса.

До этого китайский эксперт Ван Ивэй высказал мнение о вероятном смягчении европейских санкций в отношении России. Аналитик прокомментировал итоги аляскинского саммита, указав на невозможность дальнейшего сохранения Европой дипломатической дистанции.