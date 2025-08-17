Россиян могут ограничить в выборе имен для детей

Россиян нужно ограничить в выборе неблагозвучных и «неодушевленных» имен для своих детей, заявил в беседе с ТАСС председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его словам, это позволит защитить права самого ребенка.

Существующие ограничения должны быть дополнены исходя из имеющегося опыта. Например, чтобы нельзя было называть детей неодушевленными предметами, как стол, трактор, айфон и прочее, — отметил собеседник агентства.

Он уверен, что неблагозвучное имя может стать поводом для насмешек и травли в детстве и подростковом возрасте. Рыбальченко напомнил, что ребенку с рождения должно принадлежать как право на имя, так и право на благоприятные условия для развития. Список рекомендованных имен он предложил разместить на «Госуслугах».

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выразил мнение, что в России необходимо законодательно запретить присвоение детям имен, противоречащих традиционным ценностям, в том числе называть их в честь коммерческих брендов. Он считает, что такие имена, как Мерседес или Радуга, не только чужды русской культуре, но и могут осложнить жизнь ребенка.