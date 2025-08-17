Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 12:23

Бари Алибасов «ускользнул» от врачей и рванул на рыбалку

Бари Алибасов Бари Алибасов Фото: Евгений Малютин/NEWS.ru

Врачи московской поликлиники пытаются найти музыкального продюсера Бари Алибасова для прохождения плановой диспансеризации, сообщает Telegram-канал Mash. Однако сам музыкант заверил, что причин для беспокойства нет. 78-летний продюсер групп «На-на» и «Интеграл» объяснил свое отсутствие рыбалкой в Подмосковье.

Алибасов подчеркнул, что чувствует себя прекрасно и сохраняет отличное здоровье. По его словам, у него нет проблем с питанием, пищеварением и интимной жизнью. Единственное ограничение — длительные перелеты, которые временно запрещены из-за болей в спине.

Ранее появилась информация о проблемах со здоровьем у 78-летнего продюсера. Его супруга Елена в беседе с NEWS.ru объяснила, что ухудшение самочувствия музыканта связано с метеозависимостью и резкими перепадами атмосферного давления в Москве. По словам жены, Алибасов регулярно тренируется на домашнем велотренажере, но в последний раз переоценил свои силы, что дополнительно сказалось на его состоянии.

До этого в московской поликлинике Хамовников пытались связаться с юмористом Евгением Петросяном для прохождения плановой диспансеризации. Медицинские работники не смогли дозвониться до 79-летнего артиста, который весной 2025 года перенес бронхит и нуждается в контрольном обследовании.

