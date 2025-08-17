Жителя Белгородчины ранило в голову после удара FPV-дрона по стоянке

Вооруженные силы Украины ударили FPV-дроном по поселку Пролетарский в Ракитянском районе Белгородской области, написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, беспилотник сдетонировал возле стоянки на территории предприятия. В результате мирный житель получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочное ранение головы.

В поселке Пролетарский Ракитянского района FPV-дрон сдетонировал возле стоянки на территории предприятия. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой и слепым осколочным ранением головы бригада скорой доставила в городскую больницу № 2 г. Белгорода, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Шебекино боец подразделения «Орлан» получил осколочное ранение стопы при детонации дрона. Мужчина самостоятельно обратился в больницу. Ему оказали необходимую помощь.

Ранее в Рыльском районе Курской области FPV-дрон атаковал грузовик КамАЗ, в результате чего пострадали два человека. Как уточнил врио губернатора региона Александр Хинштейн, оба пассажира получили травмы средней степени тяжести и были экстренно госпитализированы.