17 августа 2025 в 12:01

В Сети появилось видео с перевернутым УАЗом в Сочи

Фото: Roman Denisov/Global Look Press/Global Look Press

В Сети распространился видеоролик, на котором туристы пытаются перевернуть внедорожник УАЗ «Патриот», опрокинувшийся во время джип-тура в Сочи. Судя по записи, опубликованной Telegram-каналом «ЧП Сочи», автомобиль лежит на боку.

На кадрах также можно увидеть, как группа людей раскачивает его, пытаясь поставить на колеса, а другие участники выгружают вещи из салона и складывают их у дороги.

Ранее стало известно, что во время происшествия в Сочи травмы получили четыре человека. УАЗ перевернулся на горной дороге в районе села Красная Воля. В машине находились около 10 человек.

До этого в Санкт-Петербурге микроавтобус перевернулся на 133-м километре внутреннего кольца федеральной автодороги А-118 на дамбе со стороны Приморского шоссе. Движение транспорта оказалось затруднено.

Кроме того, в Горно-Алтайске водитель сбил девушку на пешеходном переходе. За рулем Honda Stepwgn находился 32-летний мужчина. Он совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу вместе с 18-летним парнем. Молодой человек успел отскочить и получил лишь легкие травмы.

Сочи
джипы
туристы
происшествия
