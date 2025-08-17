В Сети появилось видео с перевернутым УАЗом в Сочи

В Сети распространился видеоролик, на котором туристы пытаются перевернуть внедорожник УАЗ «Патриот», опрокинувшийся во время джип-тура в Сочи. Судя по записи, опубликованной Telegram-каналом «ЧП Сочи», автомобиль лежит на боку.

На кадрах также можно увидеть, как группа людей раскачивает его, пытаясь поставить на колеса, а другие участники выгружают вещи из салона и складывают их у дороги.

Ранее стало известно, что во время происшествия в Сочи травмы получили четыре человека. УАЗ перевернулся на горной дороге в районе села Красная Воля. В машине находились около 10 человек.

